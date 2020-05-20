Microsoft, uygulama mağazası Microsoft Store ile bir türlü barışamayan kullanıcılar için yeni Uygulama Yükleyici uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, geleneksel Windows kullanıcıları için ise bir değişiklik ifade etmiyor.

Bildiğiniz üzere, Windows işletim sisteminde yazılımla ilgili indirme işlemleri .MSI paketi ya da .ZIP dosyaları aracılığıyla yapılıyor ve kullanıcılar bu tarz dosya türlerini internet siteleri, Microsoft Store ya da farklı kaynaklardan indirebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa süre önce Microsoft Build motoru ile uyumlu olan yeni uygulama indirme ve yükleme yazılımı olan Uygulama Yükleyici’yi duyurarak uygulama yüklemenin yeni bir yolunu sunduğunu açıkladı.

Aslında, Chocolately gibi halihazırda mevcut olan Windows paket yöneticileriyle da bunu yapmanız mümkün. Hatta bu tarz yazılımlar sayesinde tek bir komuta tıklayarak sayısız uygulamayı arka planda indirebilir ve kurabilirsiniz. Ancak Uygulama Yükleyici, bunun çok daha güvenli ve kolay bir yolunu sunmayı vadediyor.

Microsoft Uygulama Yükleyici geri geliyor

Microsoft'un uygulamalardan sorumlu olan Kıdemli Program Müdürü Demetrius Nelon, bahsi geçen yeni sistemin Windows Insider Beta programının bir parçası olarak sunulacağını açıkladı. Windows Insider’a bir kez giriş yaptığınızda yeni uygulama indiricisi Uygulama Yükleyici'yi Microsoft Store üzerinden indirebileceğinizi belirten Nelon, geleneksel Windows kullanıcıları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu gelişmenin, Windows Store adına bir değişiklik anlamına gelmediğini belirten Nelon, Windows paket yöneticisinin yalnızca bir komut satırı olduğunu paylaştı. Son olarak, mevcut diğer Windows paket yöneticilerini de incelediklerini ifade eden Kıdemli Program Müdürü, neticede kendi geliştirdikleri bir yazılım ile yola devam etmeye karar verdiklerini söyledi. Ne yazık ki, Windows Store üzerinde bulunan uygulamaların hepsi şu anda App Installer’da mevcut değil fakat bu eksiklik için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.