Windows 10'un yakın zamanda yayınlanacak yeni güncellemesi Versiyon 2004, birçok yeni özellikle gelecek. Yılın ilk büyük güncellemesi, işletim sistemine yeni işlevler kazandıracak ve bazı geliştirmeler uygulayacak.

Microsoft, Windows 10 için yılın ilk büyük güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Yazılım devi, Windows 10 20H1 olarak da bilinen Windows 10 Versiyon 2004'ü yeni özellikler ve işlevsel yeniliklerle kullanıma sunacak.

Windows 10 Versiyon 2004, sesli asistan Cortana üzerinde yapılan geliştirmelerin yanı sıra yeni yeni arama özellikleri, yeni görev yöneticisi işlevleri gibi yeni özelliklerle gelecek.

1. Yeniden tasarlanan Cortana

Windows 10 Versiyon 2004 ile Microsoft'un Cortana'yı bağımsız bir uygulama haline getirmesi bekleniyor. Böylece geliştiriciler, önemli Windows 10 güncellemelerini beklemek yerine Microsoft Store aracılığıyla Cortana güncellemeleri alabilecekler.

Cortana ile yapılan önemli değişiklik, asistan ekranını yeniden boyutlandırmayı ve istediğiniz yere yerleştirmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, Cortana'yı tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi sürükleyerek istediği yere taşıyabilecek veya tam ekranda görüntüleyebilecek.

Yeniden tasarlanan Cortana arayüzü sesli arama yaklaşımını çok daha kolay hale getirecek. Ayrıca Cortana'nın sesli sorgular için sesli yanıtlar verirken, metin sorguları için sonuçları sessiz verecek.

2. Arama özelliğindeki yenilikler

Microsoft, Arama deneyimini basitleştirmek için Hava Durumu, En Çok Okunan Haberler, Tarihte Bugün ve Yeni Filmler gibi seçeneklerin dahil olduğu dört hızlı web arama seçeneği sunuyor. Bu özellik, sunucu üzerinden Windows 10'un eski sürümlerinde de yayınlandı ve bu nedenle özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Ekran görüntüleriyle arama

Hızlı arama düğmelerinin yanına yeni bir seçenek ekleniyor. Windows 10 Insider yapısına yakın zamanda eklenen yeni "Ekran Görüntüsü ile Arama" özelliği, Windows 10 2004 ile tüm kullanıcılara sunulacak. Bu özellik, bir ekran görüntüsü kullanarak görsel olarak benzer görüntüleri almaya yarıyor.

Yukarıda yer alan görsel arama düğmesine tıklayarak, arama sonuçlarını hassaslaştırmak için ekran görüntüsünün belirli bir bölümünü seçebiliyorsunuz. Sonuçlar oldukça isabetli görünüyor ve yeni özellik, birçok insanın hızlı bir şekilde görsel arama yapması için yararlı olacak.

4. Görev Yöneticisi geliştirmeleri

Microsoft, görev yöneticisini iki açıdan geliştirdi. İlk olarak, artık Performans bölümündeki listenin hemen yanında GPU sıcaklığı yer alıyor. GPU sıcaklığı yalnızca harici bir grafik kartınız varsa gösteriliyor.

Ek olarak, görev yöneticisi disk alanını ve türünü de gösteriyor. Örneğin, yukarıdaki görselde Disk 0 ve 1 SSD, Disk 2 ise HDD olarak gösteriliyor. Bu bölüm sürücü alanının dağılımı ile ilgilenen kişiler için bilgilendirici olacak.

5. Bluetooth eşleştirmede yapılan iyileştirmeler

Microsoft, geçtiğimiz eylül ayında Insider sürümünde Bluetooth cihazlarını bildirimlerden eşleştirmek için Swift Pair özelliğini test etmeye başladı. Bu şekilde, artık yeni Bluetooth cihazlarını eşleştirmek için ayarlar uygulamasını açma zahmetinden kurtuluyorsunuz.

Ancak özellik şimdilik Surface aksesuarları ile sınırlı. Bunlar, Surface Ergonomic Klavye, Surface Precision Mouse, Microsoft Modern Mobile Mouse, Surface Mobile Mouse, Microsoft Arc Mouse, Surface Arc Mouse ve Surface kulaklık gibi cihazları içeriyor.

6. Bilgisayarı buluttan sıfırlama

Windows, bilgisayarınızda sorunlarla karşılaşmanız veya PC'nizde yeni bir başlangıç yapmak istemeniz durumunda, Windows 10'un en son sürümünü buluttan indiren "Cloud Download" özelliği alacak.

Buluttan sıfırlama özelliği, Windows'un en son sürümünü yüklemek yerine, cihazınızda bulunan aynı Windows 10 sürümünü yeniden yükleyecek.

7. Parolasız Oturum Açma

Microsoft hesapları için Windows Hello oturum açmasını zorunlu kılma özelliği listedeki en önemsiz yenilik denebilir. Windows, artık cihazınızda oturum açma seçeneği olarak Microsoft hesap şifrenizi devre dışı bırakmanıza izin verecek. Yine de gizlilik açısından önemli bir gelişme olduğu söylenebilir.

Tüm bunların yanı sıra Microsoft, Windows 10 Versiyon 2004 ile eski Denetim Masası'ndaki birçok özelliği Ayarlar uygulamasına taşıyacak. Örneğin, imleç hızını ayarlamak için artık Denetim Masası'nın Fare ayarlarına derinlemesine girmenize gerek yok. Bu seçenek, Ayarlar uygulamasının Cihazlar sayfasındaki Fare bölümüne eklendi.