Microsoft'un sesli asistanı olan Cortana, Google Asistan ve Alexa ile rekabet etmek için gereken pazar payına ulaşamadı. Umduğunu bulamayan Microsoft, bu uygulamada geri adım atmaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde matematikte basit işlem hatalarıyla gündeme gelen Microsoft’un akıllı asistanı Cortana, yer aldığı pazarda tutunamadı. Google Asistan ve Alexa gibi firmalarla rekabet etmek güçlük çeken Cortana, Android mobil platformu için bir uygulama başlatıcısı olan Microsoft Launcher’dan kaldırılacak.

Cortana, Microsoft Launcher'dan çıkarılıyor:

Cortana’nın Android uygulaması halihazırda Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta Microsoft Launcher’dan kaldırıldı. Microsoft'tan paylaşılan yeni bir blog yazısı, Cortana'nın hatırlatıcılar, takvimler ve e-postaları yönetme gibi görevlere odaklanan "gelişmiş, kesintisiz kişisel üretkenlik yardımı" sunmak için yeniden çalışıldığını ortaya koydu. Öte yandan, müzik çalmayı ve akıllı ev cihazlarını kontrol etmek gibi bazı işlevler de Cortana'nın Windows 10 sürümünden kaldırılıyor.

Tüm bunlar yaşanırken, daha çok verimlilik tarafına odaklanmayı hedefleyen Cortana, Windows 10 işletim sisteminde güncellemeler almayı sürdürecek. Konuyla ilgili ABD merkezli şirketten yapılan açıklamada, “Windows 10'a gelecek güncelleme, yeni bir Cortana deneyimine erişimi içerecek ve Microsoft 365'te istediğiniz bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak” denildi.

Microsoft'tan Cortana ile ilgili radikal karar:

Windows 10’daki yeni Cortana deneyimine de değinen firma, uygulamanın kullanıcılara sohbet tabanlı bir arayüz sağladığını belirtti. Cortona'yla ses ve klavye sayesinde etkileşimde olunabildiği kaydedildi. Yazıda müşterilere yapılan çağrıda, “Cortana'yı kullanmaya devam etmek için cihazlarınızı en son Windows 10 sürümüne güncellemenizi öneririz” ifadeleri yer aldı.

Microsoft, Android'in Microsoft Launcher'daki Cortana hizmetlerini nisan sonuna kadar kapatacağını açıkladı. Asistanı ayrı olarak kullanmaya devam etmek isteyenler Cortana uygulamasını buradan indirebilir. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili paylaşılması planlanan gelişmeleri buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.