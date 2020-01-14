Bilgisayarımızın performansını artırmak için internete baktığımızda karşımıza birçok sistem ayarı düzeltmesi çıkıyor. Fakat görünüşe göre bu ayarların birkaçı artık geçerliliğini yitirdi veya zaten bilgisayarınıza zarar veriyordu. Biz de kaçınmanız gereken 5 ayarı sizler için derledik.

Yıllardır Windows bilgisayarlarımızın performansını artırmak için sistem ayarlarında internette gördüğümüz değişiklikleri yapmaya kalkıyoruz. Kimisi sistemimizde bulunan gereksiz .reg dosyalarını temizlememiz için bir program öneriyor, kimisi Windows’unuzu güncellemeyin diyor.

Fakat Windows geliştikçe bu taktiklerin birçoğu artık işe yaramaz olmaya başladı. Peki günümüzde hâlâ insanların gereksiz yere yapmaya devam ettiği bu sistem ayarları hangileri? Gelin, ZDNet’in oluşturduğu listeye göz atalım:

Yazılımınızı güncellemek performansı düşürmez:

Günümüzde birçok insan Windows bilgisayarlarına format attıklarında veya ilk kez Windows yüklediklerinde güncellemeleri kapatıyor. Ancak bu taktik artık çok eskide kaldı. Böyle bir taktiğin önerilmesinin ana sebebiyse hatayla sonuçlanan BIOS tabanlı güncellemelerden kaynaklanıyordu.

Ancak modern bilgisayarlar artık BIOS kullanmıyor; bunun yerine UEFI sistemi kullanılıyor. Bu sistemin ana amacı bilgisayarınızdaki EFI bölmesini bularak bu bölmedeki UEFI kodlarını yüklemek. Yeni sistem sayesinde artık güncelleme yaparken herhangi bir hatayla karşılaşma riski çok daha aza inmiş durumda.

Eğer böyle bir alışkanlık edindiyseniz bu alışkanlığı hemen bırakmanızı ve sisteminizi en güncel Windows sürümüne yükseltmenizi tavsiye ediyoruz. Böylece hem bilgisayarınızın dış müdahalelere karşı koruması artacak hem de çok daha istikrarlı ve hataları düzeltilmiş bir Windows kullanıyor olacaksınız.

Sanal bellek ayarlarıyla oynamayın:

Windows 10’u ilk yüklediğinizde sanal bellek miktarınız sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. İnternette birçok kişi bu ayarla oynamanızı ve ayarlandığı şekilden çıkararak kendi ihtiyacınıza göre ayarlamanızı söyler. Fakat bu günümüzde hiç de doğru bir yöntem değildir.

Windows 10, sanal bellek dosyalarını yalnızca size sanal bellek sunmak için kullanmıyor. Sanal bellek, meydana gelen bir hata sonucunda ortaya çıkan dosyalar için de kullanıyor. Bu dosyalar fazlasıyla önem taşıyor olabilir.

Disk birleştirmeyi kendiniz yapmayın:

Geçmişte bilgisayarınızda disk birleştirme işlemini yapmak gerçekten de performansın artmasını sağlayan bir şeydi. Fakat yıllar geçtikçe Windows ekosisteminde sistem depolaması daha hızlı hale geldi ve verilerin otomatik olarak yönetilmesi çok daha iyi bir hal aldı. Dolayısıyla artık bu işlemi sizin yapmanıza gerek kalmadı.

Kayıt defteri temizleyen programınızı kaldırın:

Böylesine bir ihtiyaç aslında basit bir inanıştan doğmuştu: Windows kayıt defterinde bulunan gereksiz anahtarları silmek performansınızı artıracaktı. Fakat durum tam olarak böyle değil. Ayrıca, Windows zaten otomatik olarak gereksiz anahtarları sürekli siliyor. Dolayısıyla gereksiz anahtarları silmek için indirdiğiniz programların pek de bir işlevi yok. Ayrıca bu programları kullanmak bilgisayarınıza yarar sağlamak yerine yanlışlıkla gerekli olan anahtarları silerek onların çökmelerine de sebep olabilir.

Telemetri özelliğini kapatmayın:

Günümüzde hâlâ geçerliliğe sahip olan bu taktik de yine Windows için pek de yararlı bir taktik değil. Windows 10, telemetri servisini sizin bilgisayarınızın performansını ölçüp Microsoft’a aktarmak için kullanıyor. Böylece ilerleyen zamanlarda Microsoft, Windows’un performansını iyileştirecek çalışmalar yapabiliyor.

Fakat birçok kullanıcı Microsoft’un bu sistemle bilgisayarlarını izlediklerini düşünüyorlar. Elbette, Microsoft, Windows 10 işletim sistemi kullanan 900 milyondan fazla bilgisayarını sürekli takip ediyor. Fakat bu verilerin her biri program kullanımlarını anonim olarak gösteriyor.

Yine de gizliliğinize çok çok önem veriyorsanız şu adımı izleyebilirsiniz: Ayarlar > Gizlilik > Tanılama ve geri besleme ayarlarına ulaştıktan sonra ‘Temel’ seçeneğini seçin. Böylece yalnızca limitlendirilmiş verilerin gönderilmesini sağlayın.