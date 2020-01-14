PC Satışları 2011 Yılından Bu Yana İlk Kez Arttı

Pazar araştırma şirketleri IDC ve Gartner’ın hazırladığı son rapora göre, dünya çapında PC pazarı sekiz yıl sonra ilk kez büyüme gösterdi. IDC, PC sevkiyatlarının dünya genelinde yüzde 2,7 oranında artarak 266,7 milyon cihaza, Gartner ise yüzde 0,6 artışla 261,2 milyon cihaza çıktığını bildirdi.

IDC ve Gartner, 2019 yılına ait küresel çapta PC satış verilerini açıkladı. Her iki şirketin raporu da, pazarın 2011’den bu yana ilk defa büyüme gösterdiğine işaret ediyor. Gartner ve IDC, PC pazarının şu anda gittiği yön konusunda genel olarak anlaşmış olsalar da, iki firmanın analizleri biraz farklı. Firmaların raporları, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve Surface gibi ikisi bir arada cihazları içeriyor; ancak Gartner, Chromebook'ları satış verilerinin dışında tutuyor.

Hem IDC hem de Gartner, bu yükselişin temel nedenlerinden birinin Windows 10 güncellemeleri olduğunu söylüyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Microsoft'un bugün Windows 7 desteğini sonlandırmasıyla, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler eski cihazlarını yükseltmek zorunda kalıyor. Gartner'a göre bu durum, Windows 10’u çalıştıran dizüstü ve masaüstü bilgisayarların çok daha fazla rağbet görmesini sağlıyor.

2019'da PC pazarı, sekiz yıl sonra ilk kez büyüme gösterdi

IDC, PC sevkiyatlarının dünya genelinde yüzde 2,7 oranında artarak 266,7 milyon cihaza, Gartner ise yüzde 0,6 artışla 261,2 milyon cihaza çıktığını bildirdi. İki rapor arasında bariz bir fark olsa da artış yaşandığı gerçek.

Microsoft'a göre Windows 10, geçtiğimiz yılın eylül ayında 900 milyon cihazda kullanılıyordu. Fakat henüz yükseltme yapamayan milyonlarca bilgisayar var. Zira NetMarketShare verileri, Windows 7’nin masaüstü bilgisayarların hala yüzde 30'undan fazlasında kullanıldığını gösteriyor. Microsoft’un ilerleyen dönemde Windows 8’e olan desteğini de kesmesi bekleniyor; ancak işletim sisteminin pazar payı Windows 7'ye kıyasla o kadar küçük ki, pazarda bu denli bir sıçramaya neden olması pek de mümkün görünmüyor.

Raporlara göre 2019’da en fazla PC sevkiyatı yapan üç firma sırasıyla Lenovo, HP ve Dell oldu. Dördüncü ve beşinci sırada yer alan Apple ve Acer’ın, 2018-2019 arasındaki PC sevkiyatları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azaldı.