Microsoft, çift ekranlı cihazlarda kullanılacak işletim sistemi Windows 10X’in emülatörünü bugün yayınladı. Microsoft, yıl sonuna kadar kullanıma sunmak istediği Windows 10X’in emülatörünü yayınlayarak uygulamaların işletim sistemine göre optimize edilmesini sağlamak istiyor.

Microsoft, Surface Neo gibi çift ekranlı cihazlarda çalışacak bir işletim sistemi üzerinde bir süredir çalışıyordu. Windows 10X ismi verilen işletim sistemi bugün ilk defa tam olarak göründü. Microsoft, çift ekranlı cihazların işletim sistemi olacak Windows 10X’in emülatörünü yayınladı.

Microsoft, çift ekranlı cihazlar için geliştirdiği Windows 10X’i Windows 10’u temel alarak geliştirdi. Sadece katlanabilir ve çift ekranlı cihazlar için tasarlanan işletim sistemi, Windows 10’dan tasarım olarak farklı görünüyor.

Windows 10X’te ilk göze çarpan ilk tasarım değişikliği, Başlat menüsü olarak göze çarpıyor. Windows 8’den beri alışılagelmiş Başlat menüsü ikonu Windows 10X ile değişmiş görünüyor. Temelde aynı kalan Başlat ikonu Windows 10X’te animasyonsuz bir tasarımla kullanıcılara sunuluyor.

Windows 10X’in Başlat menüsünde de sabitlenecek uygulamalar ve son kullanılan belgeler listesi kullanıcıların karşısına çıkıyor. Başlat menüsünde olan ara özelliği ile uygulamalar, belgeler ve web içerikleri aranabiliyor.

Windows 10X’te en büyük değişiklikler, kullanıcı deneyimi konusunda karşımıza çıkıyor. Windows 10X’te Windows 10’un aksine uygulamalar pencere içinde kullanılamıyor. Uygulamalar, varsayılan olarak iki ekrana yayılacak şekilde açılıyor. Daha sonra ekranın farklı alanlarına doğru uygulamalar daraltılabiliyor.

Çalışan uygulamaların görünmesini sağlayan Görev Çubuğu da Windows 10X’le beraber güncellenmiş görünüyor. Aynı zamanda alışılmış Windows masaüstü görünümü ve Dosya Gezgini, Windows 10X’te bulunmuyor. Windows 10X’in masaüstünde herhangi bir uygulama veya belge saklanamıyor.

Windows 10X’le beraber gelen yeni özelliklerden biri de Wonder Bar. Klavyenin altına ya da üstüne gelecek olan Wonder Bar, klavyenin bir parçası olarak görünecek şekilde tasarlanmış. Wonder Bar, GIF ve emoji gibi seçeneklerle beraber geliyor.

Wonder Bar, sadece GIF ve emojilerin kullanılacağı bir kısım değil. Uygulamaların bir kısmı da Wonder Bar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Örneğin Netflix’te açtığınız bir diziyi Wonder Bar’da oynatmaya devam edebiliyorsunuz. Hesap makinesi gibi uygulamalar da Wonder Bar’da çalıştırılabiliyor.

Windows 10’un daha gelişmiş ve rafine versiyonu olarak görülen Windows 10X’in görünen kısmı dışındaki değişiklikler de dikkat çekici. Windows 10X’le beraber gelen değişikliklerin çoğu işletim sisteminin derinliklerinde bulunuyor. Windows 10X, Microsoft win32 uygulamalarının hafif bir sanal makinede çalıştırılmasını sağlayan bir teknoloji içeriyor. Aynı zamanda Windows 10X’le beraber güncellemeler 90 saniyeden daha kısa bir sürede yapılabilmesi için uygulamalar, sürücüler ve işletim sistemi dosyaları ayrı tutuluyor.

Windows 10X’in emülatörünün yayınlanması, bu işletim sistemi ile çalışacak uygulamaların optimizasyonu sağlayacaktır. Microsoft, Windows 10X'i bu yılın sonuna kadar yayınlamak istiyor. Ancak işletim sistemi yayınlanana kadar Microsoft da işletim sistemi üzerimde değişiklikler yapmaya devam edebilir.

Windows 10X’le ilgili eldeki bilgiler şimdilik bu kadar. Microsoft’un mayıs ayında düzenleyeceği geliştirici konferansında işletim sistemi ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.