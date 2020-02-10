Microsoft, mobil ve katlanabilir cihazlarda kullanacağı yeni işletim sistemi Windows 10X üzerindeki yoğun çalışmalarına devam ediyor. Şirket, yardımcı teknoloji olarak geliştirdiği yeni bir projeyle 'Sesli Kontrol' özelliği üzerinde çalışıyor.

Windows 10X, çok yönlülük ve erişilebilirlik açısından çift ekranlı veya katlanabilir cihazlar için farklı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Microsoft, 'Sesli kontrol' (voice control) adı verilen yeni bir özellik ile Windows 10X'i standart dizüstü bilgisayar ve mobil cihazların ötesine genişletmeye çalışıyor.

Microsoft'un LinkedIn aracılığıyla yayınladığı bir iş ilanı, Windows 10X'te neler planladığına dair ipuçları içeriyor. Yazılım devi, işletim sistemine sesli kontrol özelliği taşımak için yazılım mühendisi arıyor. Hindistan için verilen ilanda, "üstün sesli kontrolü deneyimi" için erişilebilirlik ekibi ile çalışacak, C++'ta en az üç yıllık kodlama deneyimine sahip olan adaylar aranıyor.

Microsoft'un iş açıklamasında, "Bu yeni bir uygulama olduğundan, kodlama zorluklarının sayısı fazla: sesli komut ve kontrol için kavramsal hizmetlerden yararlanmak, uygulama bağlamında ilginç bileşenleri tanımlamak, tüm masaüstüyle etkileşim kurmak, 10X OS ile güvenlik ve bütünlük kapsamında yeni yollarla etkileşim kurmak." ifadesi yer alıyor. Ayrıca yeni projenin Windows 10X için yepyeni bir Yardımcı Teknoloji (Assistive Technology) olduğu belirtiliyor.

İlanda daha fazla ayrıntıya girilmiyor ancak muhtemelen Microsoft, yeni sesli kontrol uygulaması ile Windows 10 X'te dijital asistan deneyimini geliştirecek. Microsoft ayrıca, Windows 10X'in Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) uyum sağlaması için mühendisler arıyor ve yeni işletim sistemini masaüstünün ötesine taşımaya çalışıyor gibi görünüyor. Sesli komutlarda yapılacak geliştirmeler Microsoft'un dijital asistanı Cortana ile ilişkili olabilir.