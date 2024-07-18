Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı 23H2 güncellemesi tüm kullanıcılar için yayımlandı.

Microsoft'un işletim sistemi güncellemelerinin kullanıcılara parçalı olarak sunmasına alıştık. Windows 11 23H2 güncellemesinin bütün kullanıcılara sunulduğu Microsoft'un Learn sitesinde duyuruldu. Daha eski bir Windows 11 sürümünü kullanıyorsanız işletim sisteminizi güncellemeniz oldukça kolay. Bunun için yapılması gerekenler ise şu şekilde:

Ayarlar uygulamasını açın

uygulamasını açın Windows Update seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Güncellemeleri kontrol et düğmesine basın.

düğmesine basın. Güncelleme gözükecektir. Güncellemeyi yükleyin.

Windows 11 22H2'nin ömrü sona eriyor

Windows'un her sürümünün bir son ömrü var ve Windows 11 22H2 de bu konuda bir istisna değil. 22H2 versiyon için destek, 8 Ekim 2024'te sona erecek Bu tarihten sonra güncelleme yapılmamış cihazlar için güvenlik yaması yayımlanmayacak. Bu tarihte güncelleme yapılmamış olan Windows 11 Home ve Pro cihazları otomatik olarak 23H2 ile yükseltilecek.

Windows 11 23H2'de yeni ne var?

Yeni güncelleme ile birlikte Windows kullanıcılarına pek çok yeni özellik de sunulacak. Bu özelliklerin arasında öne çıkanlar ise şunlar: