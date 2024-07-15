Apple, geçen ay tanıttığı iOS 18'in ilk beta sürümünü geliştiricilerden sonra herkes için yayımladı. İşte iOS 18 betasıyla ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

Apple, geçtiğimiz ay yeni işletim sürümü iOS 18’i resmen bizlerle buluşturmuştu. Tarihin en büyük iOS güncellemelerinden olacak yeni sürüm, birçok önemli yeniliği beraberinde getiriyordu. Şirket, geçen aydan beri iOS 18’in geliştirici betalarını çıkarıyordu ancak herkese açık beta gelmemişti.

Bugün ise beklenen gerçekleşti. Apple, iOS 18’in herkese açık beta sürümünü resmen kullanıma sundu. Gelin bu sürümün nasıl indirileceğine ve diğer detaylara bakalım

iOS 18 beta sürümünü herkes indirebilir mi?

iOS 18’in herkese açık beta sürümünü indirmek için Apple’ın beta test programına kayıt olmanız gerekiyor. Buradan ulaşabileceğiniz programa katıldıktan sonra beta sürümü indirme hakkını elde edebiliyorsunuz. Apple kimliği olan herkes bu programa katılabilir.

iOS 18 beta sürümü nasıl yüklenir?

Adım #1: Programa katıldıktan sonra iPhone’nunuzu açın.

Programa katıldıktan sonra iPhone’nunuzu açın. Adım #2: Ayarlar’a gidin.

Ayarlar’a gidin. Adım #3: “Genel” bölümüne girin.

“Genel” bölümüne girin. Adım #4: “Yazılım Güncelleme”ye basın.

“Yazılım Güncelleme”ye basın. Adım #5: iOS 18 beta seçeneğini seçin ve sürümü yükleyin.

Uyarı…

iOS 18 beta sürümünün son sürüm olmadığını unutmayın. Bu nedenle iOS 18 betasını indirmek büyük riskler taşıyor olabilir. Birçok hatayla karşılaşmanız, sistemin kararsız çalışması, önemli bilgilerinizin silinmesi, güvenlik gibi sorunlar yaşama ihtimaliniz var. Bu nedenle gündelik olarak kullandığınız bir iPhone modeline beta sürümünü yüklememenizi öneriyoruz.

Hangi iPhone’lar iOS 18 alıyor?

iOS 18’de ne gibi yenilikler var?

*Ana ekran tamamen özelleştirilebilir olacak.

iOS 18, birçok özelliği iPhone kullanıcıları ile buluşturacak. Bunlardan bazılarına göz atalım. iPhone tarihinde en önemli değişikliklerden olan ana ekran düzenlemeyi göreceğiz. Yani istediğiniz uygulamayı istediğiniz yere ekleyebileceksiniz. Ayrıca uygulama logolarını karanlık da yapabiliyorsunuz.

*Denetim Merkezi değişiyor.

Bunun dışında Denetim Merkezi de yeni sürümle birlikte yenileniyor. Artık kullanıcılar, Denetim Merkezi’nde çok daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacaklar. Mesajlar’da daha sonra gönderme, tamamen yenilenmiş bir Fotoğraflar uygulaması, RCS desteği gibi yenilikleri de ekleyelim. Tabii ki iOS 18’de Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini ve yenilenmiş Siri’yi de göreceğiz. Ancak bu yapay zekâ odaklı özelliklerin hepsi hemen gelmeyecek ve iPhone 15 Pro ve üstüne özel olacak.

iOS 18’le gelecek tüm özellikler için:

iOS 18 geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacak?

*Yeni Fotoğraflar uygulaması.

Bugün betası gelen iOS 18’in son sürümünün tüm dünyadaki kullanıcılara ne zaman sunulacağını merak edenlerin merakını giderelim. Apple, her yıl olduğu gibi eylül ayında iOS 18’i destekleyen tüm cihazlara getirecek. Kesin tarih belli değil ancak iPhone 16 tanıtımından 1-2 hafta sonra olacağını söylemek mümkün.