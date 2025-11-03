Windows 11'e Çok İşe Yarayacak Bir Özellik Geliyor (Bunca Zaman Nasıl Yoktu?)

Microsoft, Windows 11'e yeni güncelleme ile çok işinize yarayacak bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Şu an testte olan bu yeni özellikle birlikte sesi ikiye bölme olanağınız olacak.

Microsoft, Windows 11’e kullanıcıları sevindirecek “Paylaşılan Ses” (Shared Audio) adında yeni bir özellik ekliyor. Bu yenilik sayesinde artık bilgisayarınızın sesini aynı anda iki farklı Bluetooth kulaklık, hoparlör veya işitme cihazına aktarabileceksiniz. Üstelik ek bir kablo, splitter ya da karmaşık ayarlara da gerek yok.

Yeni özellik, Bluetooth Low Energy (LE) Audio teknolojisini kullanıyor ve şu anda yalnızca Windows 11 Insider Preview Build (26220.7051) sürümünde mevcut. Başlangıçta sadece Copilot+ destekli Surface Laptop ve Surface Pro (Snapdragon X modelleri) ile uyumlu olacak bu sistem, kısa süre içinde daha fazla cihaza da gelecek. Destekli kulaklıklar arasında Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3/Buds3 Pro ve Sony WH-1000XM6 gibi modeller bulunuyor.

Arkadaşınız, sevgiliniz veya eşinizle birlikte aynı sesi paylaşabileceksiniz

Bu özellik özellikle film izleme, oyun oynama ya da birlikte müzik dinleme anlarını çok daha kolay kullanışlı hâle getiriyor. Yani kısaca artık aynı dizüstü bilgisayar üzerinden iki kişi kendi kulaklığıyla ses deneyimini paylaşabilecek.

Ayrıca Bluetooth LE Audio teknolojisi sayesinde bağlantılar daha verimli, gecikme süresi düşük ve pil ömrü daha uzun olacak. Özelliği denemek isteyenler, Windows Insider programına katılıp Build 26220.7051 sürümünü yükleyerek deneyime erken erişim sağlayabilir ama kararlı sürüme de çok yakında geleceğini belirtelim.