Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı isteğe bağlı güncelleme, Görev Yöneticisi uygulamasını bozuyor. Bilgisayar performansını önemli ölçüde düşüren bu sorun için geçici çözüm yolları tespit edilmiş durumda. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'de yeni bir hata ile gündem oldu. Şirketin Windows 11 kullanıcılarına sunduğu isteğe bağlı bir güncelleme, Windows ekosisteminin ikonik uygulamaları arasında yer alan Görev Yöneticisi'ni bozuyor. Microsoft şimdilik sessizliğini koruyor olsalar da kullanıcılar, geçici bir çözüm üretmiş durumdalar.

Windows 11'deki Görev Yöneticisi'ni bozan güncelleme "KB5067036" olarak isimlendiriliyor ve isteğe bağlı olarak yüklenebiliyor. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Görev Yöneticisi uygulamasının kapatılamadığını fark etmiş durumdalar. Uygulama, sağ üstte yer alan X butonuna bastığınız zaman kapanmak yerine kendini tekrar tekrar çalıştırıyor. Bu da işlemci ve RAM kaynaklarını boş yere tüketiyor, bilgisayar performansının düşmesine neden oluyor.

Windows 11'deki yeni hata işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere kendini tekrar tekrar çalıştıran Görev Yöneticisi, işlemci ve RAM üzerine ciddi bir yük bindiriyor. Eğer bilgisayarınıza söz konusu güncellemeyi yüklediyseniz ve performans düşüşü yaşamaya başladıysanız, bunun nedeni büyük olasılıkla Görev Yöneticisi uygulamasındaki hatadan kaynaklanıyor diyebiliriz.

Peki bu sorun nasıl çözülüyor?

X butonuna tıkladığınız zaman Görev Yöneticisi'nin tekrar tekrar çalışmaya başladığını fark ederseniz yapmanız gereken aslında çok basit. Yine Görev Yöneticisi uygulaması içerisinden çalışmakta olan uygulamaları görün ve Görev Yöneticisi'nin üzerine bir kez tıklayın. Ardından sağ tıklayın veya sağ üst kısımda da yer alan "Görevi sonlandır" butonu ile Görev Yöneticisi uygulamasını kapatın. Bu adımları izlediğinizde bilgisayar performansının toparlandığını göreceksiniz. Microsoft'un bu sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik belirsiz.