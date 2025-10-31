Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı isteğe bağlı güncelleme, Görev Yöneticisi uygulamasını bozuyor. Bilgisayar performansını önemli ölçüde düşüren bu sorun için geçici çözüm yolları tespit edilmiş durumda. İşte detaylar...

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'de yeni bir hata ile gündem oldu. Şirketin Windows 11 kullanıcılarına sunduğu isteğe bağlı bir güncelleme, Windows ekosisteminin ikonik uygulamaları arasında yer alan Görev Yöneticisi'ni bozuyor. Microsoft şimdilik sessizliğini koruyor olsalar da kullanıcılar, geçici bir çözüm üretmiş durumdalar.

Windows 11'deki Görev Yöneticisi'ni bozan güncelleme "KB5067036" olarak isimlendiriliyor ve isteğe bağlı olarak yüklenebiliyor. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Görev Yöneticisi uygulamasının kapatılamadığını fark etmiş durumdalar. Uygulama, sağ üstte yer alan X butonuna bastığınız zaman kapanmak yerine kendini tekrar tekrar çalıştırıyor. Bu da işlemci ve RAM kaynaklarını boş yere tüketiyor, bilgisayar performansının düşmesine neden oluyor.

Windows 11'deki yeni hata işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere kendini tekrar tekrar çalıştıran Görev Yöneticisi, işlemci ve RAM üzerine ciddi bir yük bindiriyor. Eğer bilgisayarınıza söz konusu güncellemeyi yüklediyseniz ve performans düşüşü yaşamaya başladıysanız, bunun nedeni büyük olasılıkla Görev Yöneticisi uygulamasındaki hatadan kaynaklanıyor diyebiliriz.

Peki bu sorun nasıl çözülüyor?

X butonuna tıkladığınız zaman Görev Yöneticisi'nin tekrar tekrar çalışmaya başladığını fark ederseniz yapmanız gereken aslında çok basit. Yine Görev Yöneticisi uygulaması içerisinden çalışmakta olan uygulamaları görün ve Görev Yöneticisi'nin üzerine bir kez tıklayın. Ardından sağ tıklayın veya sağ üst kısımda da yer alan "Görevi sonlandır" butonu ile Görev Yöneticisi uygulamasını kapatın. Bu adımları izlediğinizde bilgisayar performansının toparlandığını göreceksiniz. Microsoft'un bu sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik belirsiz.

Microsoft Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim