Windows 11'e Harika Bir Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Özelliği Geliyor

Microsoft, Windows 11'e harika bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, fotoğraflarınızı türlerine göre otomatik kategorize edebilecek.

Eğer çok fazla fotoğraf çeken ve bu görselleri bilgisayarında saklamayı seven bir insansanız Microsoft, sizin çok işinize yarayacak bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Yeni özellik, Windows 11 işletim sisteminin Fotoğraflar uygulamasına gelecek ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Yapay zekâdan yararlanan yeni özellik, bilgisayarında çok fazla fotoğraf depolayan ancak bunları takip etmekte zorlananlara yönelik bir işleve sahip. Şu anda test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman geleceği ise belirsiz. Ayrıca sadece Copilot+ PC’ler için gelecek.

Yapay zekâ fotoğrafları otomatik kategorize edebilecek

Basitçe anlatacak olursak yeni özellik, bilgisayarınızda bulunan fotoğrafları yapay zekâyı kullanarak otomatik bir şekilde kategorize edebilecek. Zaten ismi de direkt “Otomatik Kategorizasyon” olacak. Bu şekilde tüm fotoğrafların karmaşık bir şekilde tek yerde yer almayacak ve ayrılacak.

Kategorizasyon işlemi, görsellerin türlerine göre olacak. Örneğin faturalar, kimlik belgeleri, ekran görüntüleri, notlar gibi farklı farklı alanlara ayrılabilecek. Yapay zekâ, görselleri inceleyip ne türden olduklarını belirleyip bu ayrımı yapacak. Eğer hatalı bir kategorizasyon yapıldıysa manuel olarak değiştirebileceksiniz. Şimdilik sadece 4 kategori var. Özellik geniş çapta çıktığında daha fazla kategorinin ekleneceğini tahmin edebiliriz.