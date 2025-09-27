Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Windows 11'e Harika Bir Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Özelliği Geliyor

Microsoft, Windows 11'e harika bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, fotoğraflarınızı türlerine göre otomatik kategorize edebilecek.

Windows 11'e Harika Bir Yapay Zekâ Destekli Fotoğraf Özelliği Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Eğer çok fazla fotoğraf çeken ve bu görselleri bilgisayarında saklamayı seven bir insansanız Microsoft, sizin çok işinize yarayacak bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Yeni özellik, Windows 11 işletim sisteminin Fotoğraflar uygulamasına gelecek ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Yapay zekâdan yararlanan yeni özellik, bilgisayarında çok fazla fotoğraf depolayan ancak bunları takip etmekte zorlananlara yönelik bir işleve sahip. Şu anda test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman geleceği ise belirsiz. Ayrıca sadece Copilot+ PC’ler için gelecek.

Yapay zekâ fotoğrafları otomatik kategorize edebilecek

Basitçe anlatacak olursak yeni özellik, bilgisayarınızda bulunan fotoğrafları yapay zekâyı kullanarak otomatik bir şekilde kategorize edebilecek. Zaten ismi de direkt “Otomatik Kategorizasyon” olacak. Bu şekilde tüm fotoğrafların karmaşık bir şekilde tek yerde yer almayacak ve ayrılacak.

Kategorizasyon işlemi, görsellerin türlerine göre olacak. Örneğin faturalar, kimlik belgeleri, ekran görüntüleri, notlar gibi farklı farklı alanlara ayrılabilecek. Yapay zekâ, görselleri inceleyip ne türden olduklarını belirleyip bu ayrımı yapacak. Eğer hatalı bir kategorizasyon yapıldıysa manuel olarak değiştirebileceksiniz. Şimdilik sadece 4 kategori var. Özellik geniş çapta çıktığında daha fazla kategorinin ekleneceğini tahmin edebiliriz.

Yapay Zeka Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Avrupa Birliği, Microsoft'u Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemesi vermeye mecbur bıraktı

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim