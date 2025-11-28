Windows 11'e Geçmemek İçin İnat Eden Kişi Sayısı Açıklandı: Hâlâ Windows 10 Kullanıyorlar!

Gelen bilgilere göre en az 500 milyon kullanıcı Windows 11'e geçme imkânı olmasına rağmen hâlâ resmî desteği sona eren Windows 10'u kullanmaya devam ediyor.

Microsoft, 14 ekim 2025 tarihinde bir devri sona erdiren adımı atmış ve Windows 10’a olan resmî desteğini sonlandırmıştı. Şİrket, kullanıcıların hepsinin Windows 11’e geçmesini öneriyordu. Ancak gelen yeni bilgiler, Windows 11’e geçişin hiç de Microsoft’un istediği gibi gitmediği görüldü.

Verilere göre kullanıcılar Windows 11’e Windows 10’a kıyasla çok daha yavaş geçiyor. Hatta rakamlara baktığımızda resmî desteğinin ve güncellemelerin sona ermesine rağmen 10 yıllık Windows 10’un hâlâ kullanıcılar arasında popüler olduğu bile görülebiliyor.

500 milyon civarı kullanıcı Windows 11’e geçebilecekken bunu yapmıyor

Dell, bu haftaki kazanç çağrısında konuya ilişkin çok ilginç verileri bizlerle buluşturdu. Şirketin COO'su Jeffrey Clarke, 500 milyon civarı cihazın Windows 11’e geçme imkânı olduğunu ancak bunu yapmayıp Windows 10’da kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Bunun sadece Dell cihazlar olmadığını da ekleyelim. Clarke, açıklamasında **tüm PC pazarından bahsediyor. ** Yani dünya çapında 500 milyon civarı kişi hâlâ Windows 10'da.

Şirket ayrıca benzer miktarda kullanıcının Windows 11 için yeterli olan özelliklere sahip olmadığı için geçiş yapamadığını da bildirmiş. Bu yüzden de insanları Windows 11 desteğine sahip daha iyi cihazlar almaya teşvik etmeleri gerektiğini aktarmış.

Kısacası beklenenden çok daha fazla insanın Windows 10’da kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Windows 10’un desteği kesilmesi nedeniyle bu sürüme yazılım güncellemeleri ve yeni özellikler gelmiyor. Aynı zamanda güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri de almıyor. İşte bu yüzden Windows 10 bilgisayarlar risklere daha açık durumda ve Windows 11 kadar güvenli değil. Eğer hâlâ geçmediyseniz geçmenizi öneriyoruz.