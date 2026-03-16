Windows 11'i Yakın Zamanda Güncelleyenler Dikkat: Son Güncelleme Sonrası Büyük Sorunlar Yaşanıyor

Windows 11’in mart ayı güvenlik güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar sistem çökmeleri ve donma sorunları yaşamaya başladı. Güncellemenin ardından bilgisayarların yeniden başlaması veya mavi ekran hatası vermesi gibi problemler rapor ediliyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Microsoft’un mart ayı Patch Tuesday kapsamında yayımladığı Windows 11 güncellemesi bazı kullanıcılar için sorun yaratmış gibi görünüyor. Güncellemeyi yükleyen bazı kişiler, sistemlerinin beklenmedik şekilde çökmesi veya donması gibi problemler yaşadıklarını bildiriyor.

İddialara göre güncelleme sonrasında bilgisayarların kendi kendine yeniden başlaması, mavi ekran hataları ve uygulamaların çalışmaması gibi çeşitli hatalar ortaya çıkabiliyor. Sorunların özellikle güncellemeden kısa süre sonra kullanıcı forumlarında paylaşılmaya başladığı belirtiliyor.

Sorunların kaynağı olarak gösterilen güncelleme KB5079473 kodlu Windows 11 mart güvenlik güncellemesi.

Bu güncelleme Windows 11’in 24H2 ve 25H2 sürümleri için yayımlandı ve çeşitli güvenlik düzeltmeleri içeriyor.

Ancak bazı kullanıcılar güncellemeden sonra bilgisayarlarının donduğunu, yeniden başlatma döngüsüne girdiğini veya Blue Screen of Death (BSOD) hatası verdiğini söylüyor. Bazı durumlarda uygulamaların açılmaması ya da sistemin tamamen kilitlenmesi gibi problemler de rapor edildi.

Microsoft tarafında henüz bir düzeltme veya açıklama yok.

Kullanıcı forumlarında ve destek sayfalarında sorunla ilgili çok sayıda paylaşım yapılmışken, henüz Microsoft güncelleme için resmi bir hata doğrulaması yapmadı. Sorun yaşayan bazı kullanıcılar geçici çözüm olarak güncellemeyi kaldırmayı veya sistemi önceki sürüme geri döndürmeyi öneriyor.

Microsoft Windows

