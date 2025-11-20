Windows 11 Güncellemesi NVIDIA Ekran Kartlarını Bozdu: İşte Yapmanız Gerekenler!

Windows 11 için yayımlanan KB5066835 kodlu güncelleme, NVIDIA ekran kartıyla çalışan bilgisayarlarda oyun performansını düşürdü. NVIDIA, bu sorunu çözmek için bir güncelleme yayımladı. Kullanıcıların ne yapması gerektiğini açıklıyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı KB5066835 kodlu güncelleme, NVIDIA ekran kartlarını bozdu. Yaşanan sorunu hızlıca tespit eden NVIDIA, bir düzeltme güncellemesi yayımladı. Eğer NVIDIA marka ekran kartınız varsa bu güncellemeyi yapmanız, faydanıza olabilir.

Windows 11 güncellemelerinin en başından beri sancılı olduğunu biliyoruz. Hatta kullanıcılar, bundan kaynaklı olarak Windows 11'e geçişte direniyorlar. Yaşanan son gelişme, kullanıcıların çok da haksız olmadığını gözler önüne seriyor. Zira Windows 11'in KB5066835 kodlu güncellemesini yükleyen kullanıcılar, oyun performansında ciddi bir düşüş yaşıyorlar.

NVIDIA ekran kartı sahipleri ne yapacak?

Eğer siz de hâlâ güncelleme alan bir NVIDIA ekran kartı veya GPU kullanıyorsanız, NVIDIA App uygulamasını açın ve "581.94" kodlu güncellemeyi yükleyin. Eğer bu güncelleme bilgisayarınızda zaten yüklü ancak oyun performansında gözle görülür bir düşüş varsa Windows 11'in KB5066835 güncellemesini kaldırmayı deneyebilirsiniz. Ancak bunun kesin bir çözüm olup olmayacağına dair bir şey söyleyemiyoruz.

Windows 11'in KB5066835 kodlu güncellemesinin yol açtığı performans kaybı hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Microsoft, şu an için bu konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Herhangi bir gelişme yaşanması durumunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.