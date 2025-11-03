Windows 11'in 10 Yıldır Kullanıcıları Deliye Döndüren Sorunu Düzeltildi (Bu Kadar Zor muydu?)

Windows 11'in Windows 10 döneminden kalma "Güncelle ve kapat" seçeneğinin çalışmaması sorunu nihayet yeni Windows 11 güncellemesiyle düzeltildi.

Windows 11 kullanıcıların yıllardır şikâyet ettiği “Güncelle ve kapat” özelliğindeki bug nihayet düzeltildi. Windows 11’in 25H2 (Build 26200.7019) ve 24H2 (Build 26100.7019) sürümleriyle birlikte gelen bu düzeltme, artık bilgisayarların güncelleme sonrası gerçekten kapanmasını sağlıyor.

Bugüne kadar, yani yaklaşık 10 yılı aşkın süredir “Güncelle ve kapat” seçeneğini seçen kullanıcılar, sistemin kapanmak yerine yeniden başlatıldığını görüyordu. Öyle ki bu hata, Windows 10 döneminden bu yana varlığını sürdürüyordu.

"Güncelle ve kapat" sorunu tarihe karışıyor

Microsoft, sorunun tam nedenini açıklamasa da uzmanlar bunun “Windows Servicing Stack” içindeki bir zamanlama hatasından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Sistem, güncellemeleri tamamlayıp kapatılması gerekirken bu süreçte komutun kaybolduğu tahmin ediliyor.

Yani sorunun tam nedeni en azından Microsoft tarafından hâlâ açıklanmamış olsa da kullanıcıların bu süreçte artık bu duruma alıştığını söylesek yalan olmaz. Microsoft ayrıca gelecek güncellemelerde de bu tür küçük ama sinir bozucu hataları gidermeye devam edeceğini belirtiyor.