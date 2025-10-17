Windows 11 Sadece Sesle Kontrol Edilebilecek [Video]

Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Yusuf Mehdi, Windows 11 ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mehdi tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft, Windows 11'i sadece sesle kontrol edilen bir işletim sistemine dönüştürmek istiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan kullanıcıları şaşırtacak bir hamle geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Yusuf Mehdi, Windows 11'i yeniden yazmaya karar verdiklerini ve yapay zekâ ile tamamen entegre olmuş yepyeni bir deneyim sunmak istediklerini söyledi. Mehdi'ye göre bunun en önemli yanı, kullanıcının bilgisayarıyla konuşması olacak.

Microsoft, Windows'u piyasaya süreli 40 yıl oldu. Bu süreçte sesli iletişim konusunda önemli adımlar atıldı. Cortana ise bunun son aşamasıydı. Ancak kullanıcılar, bilgisayarlarında sesli asistanları benimsemediler. Microsoft, yapay zekâ destekli Copilot ile bu durumun değişebileceğini söylüyor.

Peki bu nasıl mümkün olacak?

Microsoft yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin amacı, sadece sizinle konuşan bir Copilot oluşturmak değil. Copilot, sesli iletişim aktif edildiği zaman sizi dinleyen, tavsiyeler veren ve hatta sizin yerinize hareket eden bir yapıya bürünmüş olacak. Üstelik kullandığınız cihaz Copilot PC olmasa da bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Daha önce yaşanan Cortana başarısızlığını unutmuş gibi görünen Yusuf Mehdi, kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ve insanların artık bilgisayarlarıyla konuşmaktan o kadar da uzak olmadıklarını ifade ediyor. İnsanların artık Microsoft Teams uygulamasında bile milyarlarca dakika konuştuklarını belirten Mehdi, yapay zekâ desteği ile insanların bilgisayarlar konuşmaya çok çabuk alışacaklarını ve bundan memnun kalacaklarını düşünüyor.

Copilot'un neler yapabileceğini gösteren tanıtım videosu:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Microsoft Copilot ile konuşmaya, işlerinizi ona yaptırmaya hazır mısınız? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.