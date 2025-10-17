Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Windows 11 Sadece Sesle Kontrol Edilebilecek [Video]

Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Yusuf Mehdi, Windows 11 ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mehdi tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft, Windows 11'i sadece sesle kontrol edilen bir işletim sistemine dönüştürmek istiyor.

Windows 11 Sadece Sesle Kontrol Edilebilecek [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan kullanıcıları şaşırtacak bir hamle geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Yusuf Mehdi, Windows 11'i yeniden yazmaya karar verdiklerini ve yapay zekâ ile tamamen entegre olmuş yepyeni bir deneyim sunmak istediklerini söyledi. Mehdi'ye göre bunun en önemli yanı, kullanıcının bilgisayarıyla konuşması olacak.

Microsoft, Windows'u piyasaya süreli 40 yıl oldu. Bu süreçte sesli iletişim konusunda önemli adımlar atıldı. Cortana ise bunun son aşamasıydı. Ancak kullanıcılar, bilgisayarlarında sesli asistanları benimsemediler. Microsoft, yapay zekâ destekli Copilot ile bu durumun değişebileceğini söylüyor.

Peki bu nasıl mümkün olacak?

Başlıksız-1

Microsoft yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin amacı, sadece sizinle konuşan bir Copilot oluşturmak değil. Copilot, sesli iletişim aktif edildiği zaman sizi dinleyen, tavsiyeler veren ve hatta sizin yerinize hareket eden bir yapıya bürünmüş olacak. Üstelik kullandığınız cihaz Copilot PC olmasa da bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Windows 10 Kullanıcılarından Microsoft Ofisi Önünde "Güncelleme" Protestosu Windows 10 Kullanıcılarından Microsoft Ofisi Önünde "Güncelleme" Protestosu

Daha önce yaşanan Cortana başarısızlığını unutmuş gibi görünen Yusuf Mehdi, kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ve insanların artık bilgisayarlarıyla konuşmaktan o kadar da uzak olmadıklarını ifade ediyor. İnsanların artık Microsoft Teams uygulamasında bile milyarlarca dakika konuştuklarını belirten Mehdi, yapay zekâ desteği ile insanların bilgisayarlar konuşmaya çok çabuk alışacaklarını ve bundan memnun kalacaklarını düşünüyor.

Copilot'un neler yapabileceğini gösteren tanıtım videosu:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Microsoft Copilot ile konuşmaya, işlerinizi ona yaptırmaya hazır mısınız? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim