Microsoft, Windows 11'in ilk kez lansmanda gösterilen üç boyutlu emojilerini nihayet kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Şu an için sadece test kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen yeni emojiler, yakın bir gelecekte kararlı sürüm kullanıcılarına da ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 2021 yılında kullanıma sunduğu Windows 11, o dönemlerde üç boyutlu emojiler ile gündem olmuştu. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre emojilerin görünümleri değişecek, kullanıcıya üç boyutlu deneyim sunulacaktı. Ama tabi bu söylenendi. Gerçekte olansa iki boyutlu emojilere hafiften gölge efekti verilmesinden ibaretti. Bugünse Windows 11'in yeni emojileri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Microsoft, Windows 11'in 25905 kodlu geliştirici sürümünde yeni emojileri kullanıma sundu. Böylelikle daha lansmandan önce konuşulan özellik, nihayet sınırlı da olsa kullanıcılara ulaşmış oldu. Yakın bir gelecekte, Windows 11 kararlı sürüm kullanıcılarının da yeni emojileri kullanmaya başlayacaklarını düşünüyoruz. Ancak bununla ilgili kesinleşmiş bir takvim yok. En azından şimdilik.

Windows 11'in yeni emojileri işte böyle görünüyor:

Yukarıda, Microsoft'un Windows 11'deki üç boyutlu emojilerini görüyorsunuz. Burada tam anlamıyla üç boyuttan bahsetmek mümkün değil. Verilen gölge efektleri, emojilerin nispeten farklı görünmesini sağlıyor.

Microsoft'un Windows 10 gibi eski işletim sistemlerindeki iki boyutlu emojileri şöyle görünüyor:

Windows 11'deki iki boyutlu emojiler şöyle: