Microsoft, Windows 11'in son Insider sürümünde Windows Hello ile kayıt ve giriş özelliğini kullanıma sundu. Artık hatırlamanız gereken şifrelerin olmadığı bir geleceğe bir adım daha yakınız.

On yıllardır bilgisayar dünyasında kabul gelen standart harf ve sayılardan oluşan şifreler, artık tespit edilmesi ve kırılması çok kolay kilitlere dönüştü. Bu nedenle tüm dünyada daha fazla siber saldırılar ve daha ciddi sonuçlarla karşılaşmaya başladık ve bu sayı giderek daha da artacak.

Kişilerin tüm verilerinin güvenliği söz konusu olduğundan dev şirketler de bu durumun farkında elbette. Üstelik Google, Apple ve Microsoft, 2022 yılında ortak bir şekilde şifresiz doğrulama girişimlerini duyurmuştu. Bugün, bu üç ortaktan biri olan Microsoft’tan önemli bir adım geldi.

Windows Hello ile şifreler ortadan kalkmaya başladı:

Windows 11 ile daha gelişmiş güvenlik özellikleri sunmaya devam eden Microsoft, son olarak yeni Insider sürümüne şifreleri ortadan kaldıran bir özellik ekledi. 23486 numaralı sürüm, kullanıcıların Windows Hello ile uygulamalara kayıt olmalarını ve giriş yapmalarını sağlıyor.

Windows Hello üzerinden yapılan kayıt ve giriş işlemlerinde şifre yerine giriş kodları, PIN, parmak izi veya yüz tarama yöntemlerinden faydalanılabiliyor. Ancak özellik, şimdilik yalnızca destekleyen uygulamalar ve internet sitelerinde kullanılabiliyor.

Windows Hello ile şifresiz giriş ve kayıt özelliğinin Windows 11’in kararlı sürümüne ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak özelliğin Insider’a geldiğini göz önüne alırsak ve başarılı sonuçlar edinildiğini varsayarsak, birkaç hafta gibi bir zaman dilime gözümüzü dikebiliriz.