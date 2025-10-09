Tümü Webekno
Windows 11'in Yeni Başlat Menüsü Ortaya Çıktı: Daha İşlevsel Olacak!

Microsoft, Windows 11 için yeni bir test sürümü yayımladı. Windows Insider abonelerinin kullanabildiği bu test sürümünde Başlat Menüsü'nün yeni özellikleri de bulunuyor. Microsoft, Windows 11'in Başlat Menüsü'nü daha işlevsel bir hâle getirecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için yeni bir test sürümü yayımladı. Windows Insider aboneleri tarafından deneyimlenebilen "Windows 11 Canary 27965" kodlu güncelleme, en çok da Başlat Menüsü üzerindeki yeniliklerle gündem olacak gibi görünüyor. Zira Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yepyeni bir Başlat Menüsü hazırlamış durumda.

Windows 11'in Başlat Menüsü'nü bilirsiniz. Sabitlenen uygulamalar ile işletim sisteminin size sunduğu önerileri burada görebilir, isterseniz tüm uygulamaları bu ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Yenilenen Başlat Menüsü ile uygulamalara ulaşmak, çok daha kolay bir hâl alacak. Çünkü yeni Başlat Menüsü, artık kaydırılabilir bir yapıda olacak.

Windows 11'in yeni Başlat Menüsü böyle görünecek:

Başlıksız-1

Windows 11 için hazırlanan yeni Başlat Menüsü, mevcut formunu korumaya devam edecek. Yani bu menüyü açtığınız zaman yine Sabitlendi ve Önerilenler kısımlarını göreceksiniz. Bunun alt kısmında ise Tümü olarak isimlendirilen yeni bir kısım olacak. Windows 11 bilgisayarınızdaki tüm uygulamalarınız bu alanda listelenecek. Ayrıca aynı kategoride 3 veya daha uygulama kullanıyorsanız, bu uygulamaların otomatik olarak klasörlendiğini göreceksiniz. Bu kurala uymayan uygulamalarınız ise Diğer isimli bir klasörde yer alacak. Kaydırılabilir yapıdaki alan, uygulamalara kolayca ulaşmanızı sağlayan yeni bir alternatif olacak.

Başlıksız-1

Test edilen yeni Başlat Menüsü, isteyen kullanıcılar için liste görünümüne de sahip olacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı üzere kullanıcı, ızgara veya liste görünümünden hangisini istiyorsa kendisi seçecek. Liste görünümüne aldığınız zaman da kaydırma işlevini kullanabileceksiniz.

Windows 11'in mevcut Başlat Menüsü böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Microsoft, Windows 11'in test aşamasındaki son sürümünün ne zamanlı kararlı sürüm hâline dönüşeceğine ilişkin bir şey söylemedi. Yani yeni Başlat Menüsü'nü bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Microsoft Windows

