Windows 98 ile Çalışan Akıllı Tost Makinesi Üretildi! [Video]

Bir YouTube kanalı, bazı pazarlarda satılan akıllı tost makinesini Windows 98 ile çalışabilir hâle getirdi. Bunun için tersine mühendislik yapan, Raspberry Pi Pico kullanan YouTuber, dikkate değer bir iş çıkartmayı başarmış oldu.

Throaty Mumbo isimli bir YouTube kanalı, son dönemlerin en ilginç projelerinden bir tanesini hayata geçirdi. YouTuber, Windows 98 ile çalışan bir akıllı tost makinesi üretmeyi başardı. Peki bu sistem nasıl çalışıyordu? Gelin detaylara bakalım.

Throaty Mumbo, söz konusu proje için Türkiye'de satışı olmayan Revolution markalı bir akıllı tost makinesi temin etti. Önce bu cihazın içini söküp yerleşik donanım özelliklerini inceleyen YouTuber, sistemin bu hâliyle Windows 98 çalıştıramayacağını tespit etti. Ardından Raspberry Pi Pico'yu sisteme dahil eden YouTuber, amacına ulaşmayı başardı.

Windows 98 ile çalışan akıllı tost makinesi işte böyle görünüyor

YouTuber'ın Raspberry Pi Pico'yu sisteme neden dahil ettiğini merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; tersine mühendislik yöntemi kullanan Throaty Mumbo, akıllı tost makinesinin tüm özelliklerinin ve Windows 98'in Raspberry Pi Pico üzerinden çalışmasını sağladı. "Toast.exe" isimli bir yazılım hazırlayan içerik üreticisi, sistemi tamamen Windows 98 üzerinden çalışabilir hâle getirmiş oldu.

Bu kendin yap projesi fazla pratik değil. Zira Toast.exe uygulaması üzerinden istenilen tostun tüm özellikleri ayarlanamıyor. Ancak yapılan projenin gerçekten dikkate değer olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor...