Kablosuz Bağdaştırıcı veya Erişim Noktası Sorunu, Çözümleri

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınız ile kablosuz internete bağlanmak istediğiniz zaman karşınıza ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ çıkabilir. Bu sorunu özellikle Windows 10 versiyon kullanılan dizüstü bilgisayarlarda görebilirsiniz. Sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz alternatif yöntemler var.

İnternet sağlayıcınız tarafından evinize getirilen internet hattı, modem ve router gibi bir yönlendirici yardımıyla, kablosuz olarak kullanabileceğiniz bir ağa dönüşür. Bağlantı sırasında ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarlarda ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ daha sık görülebilir.

Bu soruna ufak kullanıcı hataları neden olabileceği gibi, biraz daha uğraş gerektiren nedenler de olabilir. Farklı nedenlere bağlı olsa da ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ için kullanabileceğiniz alternatif çözüm yöntemleri bulunuyor. Sorunun nedenini bilmiyorsanız, yöntemleri sırayla deneyebilirsiniz.

‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Wi-Fi bağlantı şifrenizi kontrol edin.

Wi-Fi bağlantı şifrenizi kontrol edin. Yöntem #2: Kablolu bağlantıyı kullanın.

Kablolu bağlantıyı kullanın. Yöntem #3: Windows güncellemelerini kontrol edin.

Windows güncellemelerini kontrol edin. Yöntem #4: Ağ sürücünüzün etkin olup olmadığını kontrol edin.

Ağ sürücünüzün etkin olup olmadığını kontrol edin. Yöntem #5: Ağ sürücülerini güncelleyin.

Ağ sürücülerini güncelleyin. Yöntem #6: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın Yöntem #7: Ağ profilinizi yeniden yapılandırın.

Ağ profilinizi yeniden yapılandırın. Yöntem #8: Ağ adınızı ve şifrenizi değiştirin.

Ağ adınızı ve şifrenizi değiştirin. Yöntem #9: Yönlendiriciyi sıfırlayın.

Yöntem #1: Wi-Fi bağlantı şifrenizi kontrol edin:

Özellikle yeni bir Wi-Fi ağına bağlandığınız zaman yanlış şifre girmeniz son derece normal bir durum. Genel olarak şifrelerin oldukça karmaşık olduğunu düşünürsek, ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’na yanlış şifre neden olmuş olabilir. Ağ ile bağlantınızı keserek şifreyi yeniden girin. Klavye ile ilgili bir sorun olup olmadığından emin olmak için farklı bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

Yöntem #2: Kablolu bağlantıyı kullanın:

Bu yöntem ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ için bir çözüm değil ancak diğer yöntemler için internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. Bu nedenle geçici bir çözüm olarak internete kablo ile bağlanabilirsiniz. Genel olarak yönlendirici cihazın kutusundan bir tane ethernet kablosu çıkacaktır. Eğer yoksa uygun fiyata bir tane bulabilirsiniz.

Yöntem #3: Windows güncellemelerini kontrol edin:

Adım #1: Windows tuşuna basın.

Windows tuşuna basın. Adım #2: Ayarlar butonuna tıklayın.

Ayarlar butonuna tıklayın. Adım #3: Buradan Güncelleştirme ve Güvenlik sayfasını açın.

Buradan Güncelleştirme ve Güvenlik sayfasını açın. Adım #4: Windows Update sayfasını açın.

Windows Update sayfasını açın. Adım #5: Güncelleştirmeleri Denetle butonuna tıklayın.

Güncelleştirmeleri Denetle butonuna tıklayın. Adım #6: Eğer varsa güncellemeleri yükleyin.

Eğer varsa güncellemeleri yükleyin. Adım #7: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #8: ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ devam ediyor mu kontrol edin.

Pek çok soruna olduğu gibi ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’na da güncel olmayan Windows işletim sistemi neden oluyor olabilir. Böyle bir durumun önüne geçmek için otomatik güncelleştirmeleri aktif hale getirebilir ya da düzenli aralıklarla güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

Yöntem #4: Ağ sürücünüzün etkin olup olmadığını kontrol edin:

Adım #1: Windows tuşu + X kombinasyonunu tuşlayın.

Windows tuşu + X kombinasyonunu tuşlayın. Adım #2: Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın.

Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın. Adım #3: Ağ Bağdaştırıcıları sekmesini genişletin.

Ağ Bağdaştırıcıları sekmesini genişletin. Adım #4: Ağ sürücünüze çift tıklayın.

Ağ sürücünüze çift tıklayın. Adım #5: Aygıt durumunda “Bu aygıt düzgün çalışıyor” yazmalı.

Aygıt durumunda “Bu aygıt düzgün çalışıyor” yazmalı. Adım #6: Eğer yazmıyorsa Etkinleştir butonuna tıklayın.

Eğer yazmıyorsa Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #7: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #8: ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ devam ediyor mu kontrol edin.

Ağ sürücünüz bir nedenden dolayı pasif hale gelmiş ve bu durum ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’na neden olmuş olabilir. Yukarıdaki adımları izleyerek sürücüyü yeniden etkinleştirmeniz mümkün.

Yöntem #5: Ağ sürücülerini güncelleyin:

Adım #1: Windows tuşu + X kombinasyonunu tuşlayın.

Windows tuşu + X kombinasyonunu tuşlayın. Adım #2: Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın.

Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın. Adım #3: Ağ Bağdaştırıcıları sekmesini genişletin.

Ağ Bağdaştırıcıları sekmesini genişletin. Adım #4: Ağ sürücünüz üzerinde sağa tıklayın.

Ağ sürücünüz üzerinde sağa tıklayın. Adım #5: Sürücüyü Güncelleştir seçeneğine tıklayın.

Sürücüyü Güncelleştir seçeneğine tıklayın. Adım #6: Sürücüleri Otomatik Olarak Ara adımı ile devam edin.

Sürücüleri Otomatik Olarak Ara adımı ile devam edin. Adım #7: Güncelleme sonrası bilgisayarı yeniden başlatın.

Güncelleme sonrası bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #8: ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ devam ediyor mu kontrol edin.

Güncel olmayan ağ sürücüleri de ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’na neden olabilir. Yukarıdaki adımları izleyerek sürücüyü güncelleyebilir ya da sürücüyü kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatarak sürücüyü yeniden yükleme yöntemini tercih edebilirsiniz.

Yöntem #6: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Antivirüs yazılımları, yüklü oldukları cihazları olası tehditlerden korumak için bazı kısıtlama işlemleri yapabilirler. Bu kısıtlamalar sonucu ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorun çözüldüyse alternatif antivirüs yazılımlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Yöntem #7: Ağ profilinizi yeniden yapılandırın:

Adım #1: Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın.

Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın. Adım #2: Buradan Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın.

Buradan Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın. Adım #3: Komut İstemi ekranına netsh wlan delete profile name=xx yazın ve Enter’a basın. xx yerine kablosuz ağ adınızı yazın.

Komut İstemi ekranına netsh wlan delete profile name=xx yazın ve Enter’a basın. Adım #4: Ağ profiliniz silindi.

Ağ profiliniz silindi. Adım #5: Ağa yeniden bağlanın ve yapılandırın.

Ağa yeniden bağlanın ve yapılandırın. Adım #6: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #7: ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ devam ediyor mu kontrol edin.

Kablosuz ağ profilinizde yaşanmış olabilecek bir hata kaynaklı olarak ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ oluşabilir. Bu nedenle ağ profilinizi silerek yeniden yapılandırmak, bu sorunun çözümü için kullanabileceğiniz etkili yöntemlerden bir tanesidir.

Yöntem #8: Ağ adınızı ve şifrenizi değiştirin:

Adım #1: İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve Enter’a basın. Eğer sayfa açılmıyorsa yönlendirici marka ve modeliniz ile arama yaparak arayüz sayfanızın nasıl açıldığını öğrenebilirsiniz.

İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve Enter’a basın. Adım #2: Açılan ağ sayfasına kullanıcı adını ‘admin’, şifresini ise ‘password’ yazarak giriş yapın. Eğer giriş yapamadıysanız internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Açılan ağ sayfasına kullanıcı adını ‘admin’, şifresini ise ‘password’ yazarak giriş yapın. Adım #3: Ayarlar sayfası üzerinden yeni bir ağ adı ve şifresi atayın.

Ayarlar sayfası üzerinden yeni bir ağ adı ve şifresi atayın. Adım #4: Ağa bağlanın.

Ağa bağlanın. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ devam ediyor mu kontrol edin.

Yeni bir ağ adı ve şifresi atamak basit bir işlem olsa da ‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ çözümü için kullanabileceğiniz etkili yöntemlerden bir tanesidir. Her yönlendiricinin arayüzü farklı olabilir, bu nedenle sorun yaşadığınız durumda internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Yöntem #9: Yönlendiriciyi sıfırlayın:

‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ yanlış yapılandırılmış olan yönlendirici kaynaklı olabilir. Bu nedenle yönlendiriciyi sıfırlamak etkili bir seçenektir. Sıfırlama işlemini modem ya da router üzerinde bulunan sıfırlama tuşu ile yapabilirsiniz. Eğer yoksa ağ sayfanızın arayüzü üzerinden sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

‘Kablosuz bağdaştırıcı veya erişim noktası sorunu’ farklı nedenlerle ve daha çok dizüstü bilgisayarlarda ortaya çıkan bir durumdur. Nedeni ne olursa olsun, yukarıdaki yöntemleri sizin için kolay olandan zor olana doğru uygulayarak mutlak çözüme ulaşabilirsiniz.