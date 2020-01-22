Android'de Windows Uygulamaları Çalıştıran Wine Güncellendi

Wine, Unix benzeri platformların kullanıcılarına uzun yıllardır Windows yazılımlarına erişmelerini sağlıyor. Açık kaynak projesinin yeni sürümü Wine v5.0, bugünden itibaren Android dahil birçok platformda kullanılabilecek.

Kullanıcıların Linux ve Mac OS X gibi POSIX uyumlu işletim sistemlerinde Windows yazılımlarını çalıştırmasını sağlayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir Windows Uyumluluk Katmanı olan Wine, v5.0 sürümüne güncellendi. Android dahil birçok platformda kullanılabilen Wine v5.0, selefine göre önemli iyileştirmeler aldı.

Bundan sonra Wine'da birden fazla monitör çalıştırabilirsiniz. Platform ayrıca yeni Vulkan 1.1 grafik API'si tarafından destekleniyor. Wine uygulaması, Windows veya herhangi bir Windows yazılımı içermiyor; ancak Windows uygulamalarını Android cihazınıza yüklemenize olanak sağlıyor. Bu arada Wine for Android'in ARM sürümünün yalnızca ARM uygulamalarını çalıştırdığı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım.

Wine v5.0 güncellemesi Android platformu için yayınladı

Çoklu monitör desteği ve Vulkan 1.1 grafik API entegrasyonu gibi özelliklerle öne çıkan Wine v5.0 sürümünü buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Uygulamanın hem x86 hem de ARM sürümleri bulunuyor. Muhtemelen ARM kullanacaksınız. Bu da, çalıştırabileceğiniz uygulamaları sınırlandıracaktır.

Her şeye rağmen Wine, bir zamanlar olduğundan çok daha yetenekli ve işlevsel. Eğer farklı işletim sistemlerinde Windows uygulamalarını çalıştırmak gibi bir düşünceniz varsa, Wine v5.0’a bir göz atmanızda fayda var.