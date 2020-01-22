WhatsApp’ın Android Beta sürümüne karanlık mod geldi. Uzun süredir WhatsApp kullanıcıları tarafından beklenen karanlık mod, sonunda yüzünü gösterdi. Peki WhatsApp’da karanlık mod nasıl ayarlanır, Beta sürümü kullanmayanlar ne kadar bekleyecek? Gelin hep birlikte bakalım.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için sunulan test sürümü (beta) için karanlık moda kavuştu. WhatsApp’daki karanlık mod böylece ilk kez kendini gösterdi. Henüz iPhone (iOS) kullanıcılarına sunulmayan karanlık moda şimdilik Android Beta kullanıcıları erişebiliyor. Karanlık modun geldiği sürümün kodu ise 2.20.13.

Android kullanıcıları, Google Play Store’daki WhatsApp uygulama sayfasına giderek Beta programına katılabiliyorlar. Ancak hem WhatsApp’ın popüler bir uygulama olması hem de karanlık modun gelmesi nedeniyle şu anda beta programı dolu. Yani uygulama, yeteri kadar test kullanıcısına sahip olduğu için artık beta sürecine alım yapmıyor. Yine de sizi bu özellikten mahrum bırakmak istemedik ve APK dosyası için güvenilir bir bağlantı bulduk.

WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır? (Android)

WhatsApp Beta uygulamasını indirin ve kurun,

WhatsApp uygulamasını açın,

Hesabınıza giriş yapın,

Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun,

Ayarlar menüsünü açın,

Görüntüleme başlığı altındaki Tema seçeneğine dokunun,

Açılan pencerede Koyu temayı seçin.

Eğer yukarıdaki işlemlerde Ayarlar menüsünde Tema seçeneğini göremiyorsanız, henüz ilgili güncelleme size ulaşmamış demektir. Bunun için Google Play Store’daki WhatsApp sayfasına gidin, ekranı aşağıya kaydırıp 5 yıldızın olduğu değerlendirme bölümünün altındaki Beta başlığına bakın ve test kullanıcısı olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer WhatsApp Beta kullanıcısı değilseniz aşağıdan APK sürümünü indirebilirsiniz.

WhatsApp Beta kullanıcısı olmayanlar için APK dosyası indirilebilir durumda:

WhatsApp Beta APK İNDİR

Önemli not: APK yoluyla WhatsApp Beta uygulamasını kullanmanız, resmi Beta kullanıcısı olmadığınız için uygulamada bazı problemlere neden olabilir. Beta sürümü, uygulamanın test aşamasındaki özelliklerinin kitleler tarafından test edildiği sürümdür. Bu nedenle indirip kurulum yapmadan önce WhatsApp mesajlarınızı yedekleyin.

WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır? (iPhone - iOS)

WhatsApp karanlık mod henüz iPhone kullanıcıları yani iOS işletim sistemi için sunulmadı. Hem iOS beta hem de nihai sürümde karanlık mod şu an için bulunmuyor. Ancak Android’e gelmiş olması, yakın zamanda iOS için de önemli bir güncelleştirmenin kapıda olduğunu gösteriyor.

WhatsApp karanlık mod hakkında önemli bilgiler:

Aslında bir koyu tema seçeneği olarak gelen WhatsApp karanlık mod, bugüne kadar yaygın olarak görülen diğer karanlık modlardan oldukça farklı. Örneğin Instagram, Google Play Store, Gmail gibi uygulamalarda karanlık mod, işletim sistemine gömülü ayarlardan açılıyor. WhatsApp ise uygulama içerisinden ve işletim sisteminden bağımsız olarak koyu bir tema seçeneği sunuyor.

Nihai sürümle birlikte WhatsApp kullanıcıları hem AMOLED ekran uyumluluğu bulunan, işletim sistemiyle entegre bir karanlık moda kavuşabilir. WhatsApp ekibinin bir tema seçeneği olarak koyu modu sunması ise anlaşılabilir bir durum. Zira WhatsApp’ın yüklü olduğu cihazların önemli bir kısmı orta seviye ya da düşük performansa sahip cihazlar. Bu cihazlarda ise karanlık mod seçeneğinin bulunmadığı Android 9.0 ve önceki sürümler var.