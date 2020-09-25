43 GB'lık devasa bir torrent dosyası yayınlayan bir kişi, Windows XP kaynak kodlarını sızdırdığını iddia etti. Söz konusu iddiaya göre kaynak kodları hackerların elinde zaten yıllardır bulunuyordu.

Son iki ayını tamamen sızdırılmış Windows kaynak kodlarını derlemeye ayırdığını iddia eden bir kişi, bugün elindeki tüm koleksiyonu 43 GB büyüklüğünde bir torrent olarak yayınladı. Eğer söz konusu iddialar doğruysa, Microsoft’un en unutulmaz işletim sistemlerinden Windows XP’nin SP1 ve diğer sürümlerinin kaynak kodları çevrimiçi olarak sızdırılmış durumda.

Devasa boyutlardaki torrent dosyası, yalnızca Windows XP ve Windows Server 2003’ün kaynak kodlarını sızdırdığını iddia etmekle kalmıyor, aynı zamanda MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, Windows CE 4, Windows CE 5, Windows Embedded 7, Windows Gömülü CE, Windows NT 3.5 ve Windows NT 4’ü de içinde barındırıyor.

“Windows XP kaynak kodları hackerların elinde yıllardır bulunuyordu”

Microsoft kurucusu Bill Gates hakkındaki birtakım komplo teorilerine ait videoları da içinde barındıran söz konusu torrenti indirmek istemeyenler için, yalnızca Windows XP ve Windows Server 2003 kaynak kodlarını içeren 2,9 GB boyutunda bir zip dosyası da bulunuyor. Kodları sızdıran kişiye göre Windows XP kaynak kodları hackerların elinde zaten yıllardır bulunuyor ancak ilk kaz kamuya açık bir şekilde paylaşılmış durumda.

Microsoft, söz konusu kaynak kodlarının gerçekten de Windows XP’ye ait olup olmadığı ile ilgili soruları şu an için yanıtlamadı. Bu nedenle şu an için sızdırılan kaynak kodlarının gerçekten de Windows XP’ye ait olup olmadığını teyit edemiyoruz.

Windows XP kaynak kodları Windows 10 kullanıcıları için tehdit oluşturmuyor, şimdilik...

Modern Windows 8, 8.1 ya da 10 sürümleri, yaklaşık 20 yıl önce piyasaya sürülen Windows XP ile aynı kodları kullanmıyorsa, söz konusu sızıntı modern Windows sürümlerinin kullananlar için bir tehdit oluşturmuyor.

Eğer Windows XP kaynak kodunda hackerların istismar edebileceği bir güvenlik açığı bulunuyorsa ve bu kod, Windows 10’da da yer alıyorsa, o zaman kullanıcılar için bir güvenlik tehdidi olduğunu ifade edebiliriz. Ancak şu an için kaynak kodların sadece yazılımcıların Windows işletim sisteminin geçmişine ‘derinlemesine’ bakmasına izin verdiğini ifade edebiliriz.