WinRAR'da Tam 14 Senedir Keşfedilmemiş Bir Güvenlik Açığı

1995 yılından beri kullanıcılarına hizmet veren WinRAR'da 2005 yılından kalan bir BUG bulundu.

Ülkemizde de bir dönem 'WinRAR'ı satın alan kişi' geyikleriyle büyük bir mizah malzemesi olan ve PC formatlandığında ilk kurulanlardan olan WinRAR'da, yaklaşık 14 yıldır fark edilmemiş bir hata keşfedildi.

2005 yılından beri uygulamada bulunan bu güvenlik açığı ile RAR dosyaları, kullanıcıların bilgisayarına bir virüs kurulabilmesi ve tüm bilgisayarın kontrolünün hacker'ın eline geçmesi mümkün oluyordu. Tel Aviv menşeli bir güvenlik firması olan Check Point tarafından keşfedilen bu hata, WinRAR'ın yapımcısı RarLab'e bildirildi.

WinRAR'ın yapımcıları, hatanın bildirilmesinin hemen ardından yeni bir sürüm yayınladı. 5.70 beta 2 sürümü ile birlikte uygulamada bu tür bir güvenlik açığı bulunmayacak. Eğer bilgisayarınızda WinRAR kullanıyorsanız buraya tıklayarak 5.70 Beta 2'yi kurmayı ihmal etmeyin.