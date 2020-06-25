Alman finans ve teknoloji şirketi Wirecard, büyük bir bilanço skandalı ile çalkalanıyor. Şirketin bilançosunda ortaya çıkan 2.1 milyar dolarlık açık sonrasında CEO Markus Braun tutuklanırken, şirketin hisseleri %90'a yakın büyük bir düşüş yaşadı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Wirecard bir açıklama yaparak iflas başvurunda bulunduklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Alman finans ve teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosunda ortaya çıkan 2.1 milyar dolarlık açığın ardından patlayan skandalla ilgili yeni gelişmeler, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bilanço skandalının ortaya çıkmasının ardından Wirecard CEO’su Markus Braun, Münih Savcılığı tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. CEO Braun, bilanço açığının ortaya çıkmasının ardından şirketteki görevlerinden de istifa etti.

Markus Braun’un istifa etmesinin ardından Wirecard skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wirecard, bugün bir açıklama yaparak iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Yalnızca ana şirket değil, Wirecard iştirakleri için de iflas başvurusunda bulunulacak.

Wirecard’da yaşanan büyük skandal, şirketin hisselerinin çarşamba gününden bu yana yüzde 85 oranında değer kaybetmesine neden oldu. 104.50 dolar seviyelerinde olan Wirecard hisseleri, bugün 12 doların altına kadar indi.

Şirketin hisselerinde büyük bir düşüş yaşanmasının ardından Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası, Wirecard hisselerinin ticaretini askıya almıştı. Ancak bir süre sonra Wirecard hisse sahiplerinin stoklarını boşaltmasına izin verilmesi için borsa ticareti yeniden açtı. Yeniden açılan ticaret sonrası hisseler, dakikalar içine yüzde 75 oranında değer kaybetti.

Wirecard’ın yaşadığı skandalda başrolde yer alan şirket CEO’su Markus Braun, Münih savcılığı tarafından tutuklandıktan sonra 5 milyon euro kefaletle serbest bırakıldı. Braun, kefaletle serbest bırakılmış olmasına rağmen mali müfettişler şirketin diğer yıllardaki hesaplarını kontrol etmeye devam ediyor. Mali müfettişler, skandala dahil olan yöneticileri belirlemek için şirket yöneticileri hakkında araştırma yapıyorlar.

Uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren Wirecard’ın bilançosunda ortaya çıkan devasa açık piyasalarda da şok etkisi yarattı. Uzmanlar, iflas başvurusunda bulunan şirketin geri dönemeyeceğini düşünüyorlar. Yaşanan bilanço skandalının ardından Wirecard’ı nasıl bir sonun beklediğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.