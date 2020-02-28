Volkswagen, Sürücülerle Tazminat Karşılığında Anlaştı

Alman otomobil devi Volkswagen, sürücülerin emisyon skandalı konusunda açtığı davada tüketicilerle anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan görüşmeler sonucu şirketin davacı tarafa toplamda 830 milyon euro (yaklaşık 5,69 milyar TL) tazminat ödemesi konusunda mutabık kalındı.

Bilindiği gibi otomotiv dünyasında yakın tarihte ses getiren olayların başında gelen Volkswagen’in 'emisyon skandalı' geliyor. Şirkete açılan davalar ve süreç hakkındaki araştırmalar hâlâ devam ediyor. Bugün Volkswagen’den yapılan açıklamada “Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon euro (yaklaşık 5,69 milyar TL) tutarında mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

Aylardır herkes tarafından konuşulan davanın sebebi, yaklaşık 5 sene öncesine dayanıyor. 2015 yılında aşırı kirlilik seviyesini gizlemek amacıyla dizel otomobillerde manipüle edilmiş motor yönetim yazılımı kullandığını kabul eden Volkswagen firmasına bir dizi soruşturma açılmıştı. Araç sahipleri, bu haberden sonra konuyu mahkemeye taşımıştı.

Kısa süre önce anlaşma sağlanamamıştı:

Davayla ilgili internet sitelerinin kurulduğunu ve birçok araç sahibinin davaya müdahil olmak için başvuru yaptığını da ekleyelim. Olayla ilgili son gelişmeler; 2 Ocak 2020’de Volkswagen tarafından yapılan manipülasyon sebepli durumdan dolayı dava açan araç sahiplerini temsilen VZBV ile anlaşmak için görüşmelerin sürdüğü açıklaması ve 14 Şubat 2020 tarihli VZBV ile olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısızla sonuçlandığının bildirilmesiydi.

Şirket, ayrıca o tarihte davacı sürücülere 830 milyon euro (yaklaşık 5,69 milyar TL) teklif ettiğini de söylemişti. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi olarak ise avukatların görev ücreti olarak 50 milyon euro (yaklaşık 342 milyon TL) talep etmesi gösterilmişti.

Tazminat, 260 bin araç sahibine paylaştırılacak:

Anlaşmaya varılan miktar olan 830 milyon euro, yaklaşık olarak 260 bin davacı tarafından paylaşılacak. Müşteriler, dizel otomobillerinin yaşına ve modeline uygun olarak 1.350 euro (9.276 TL) ile 6.257 euro (42.886 TL) arasında tazminat alacak. Yapılan anlaşma sonucu tazminata hak kazanan tüketiciler davalarından vazgeçmeyi kabul etmiş sayılacak.

Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre ödemelerin mart ayı sonuna kadar anlaşmaya dâhil olmuş tüm müşterilere yapılacağı bildirildi. Dönem dönem hakkında açılan davalarla ve ödediği tazminatlarla çok konuşulan otomobil devinin bir sonraki adımı, özellikle otomobil sektörüne ilgi duyanlar tarafından merakla bekleniyor. Biz de gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak üzere burada olacağız.