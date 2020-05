Gwent, Steam'e Çapraz Platform Desteğiyle Eklendi

İlk olarak The Witcher yapımcısı CD PROJEKT RED tarafından piyasa sürülen ve The Witcher evreninden karakterler bulunduran kart oyunu Gwent, 2018 yılında Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanmıştı. Geçtiğimiz sene de mobile gelen oyuna artık Steam üzerinden erişilebilecek ve oyun çapraz platformu destekleyecek.

CD PROJEKT RED'in geçtiğimiz yıllarda çıkardığı Gwent, The Witcher dünyasında yaratık kesmekten sıkılanlar için güzel bir alternatif hâline gelmişti. The Witcher dünyasından karakterler içeren bu oyun, her ne kadar The Witcher'ın gölgesinde kalmış olsa da yine de özellikle hem kart oyunlarını hem de The Witcher dünyasını seven oyunculara hitap edebilmişti. The Witcher 3'ün 5. yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde çoğumuz, CD PROJEKT RED'in oyuna yeni bir DLC veya özel bir etkinlik getirmesini umut ediyorduk fakat önümüzdeki aylarda çıkacak olan Cyberpunk 2077 ile meşgul olan şirket bu yıl kutlamaları pas geçmiş gibi görünüyor. The Witcher 3'e 5. yıl için özel bir eklenti yapmak yerine şirket, kart oyunu Gwent'in Steam'e gelişini duyurdu. Gwent'in Steam için yayınlanan fragmanı: Gwent her ne kadar çok fazla popüler olan bir oyun haline gelmese de CD PROJEKT RED, oyun üzerinde iyileştirmeler yapmaktan ve oyuna yenilikler getirmekten geri kalmıyor. Çıkış tarihinden bu yana şirket, oyuna hâlihazırda yüzlerce yeni kart ve konseptler eklemiş durumda. Artık Steam üzerinden de erişilebilen oyun, çapraz platformu destekler hâle geliyor. Örnek verecek olursak oyunu bugüne kadar mobilde veya başka bir platformda oynamışsanız Steam'e geçtiğinizde ilerlemelerinizi kaybetmeden oyunu oynamaya devam edebileceksiniz. İLGİLİ HABER Gwent: The Witcher Card Game, Sonunda Android İçin Yayınlandı Ayrıca oyunun Steam'e gelişiyle birlikte Steam üzerinden takip edilebilir yeni başarımlar ve yine Steam üzerinden diğer oyuncularla kart takas edebilmenizi sağlayacak yeni bir sistem de oyuna eklenecek. Gwent'i oynaması şu an her platformda ücretsiz ancak oyun içerisinde kart destelerine para vererek sahip olabiliyorsunuz. Oyuna yeni başlamak isteyenler için de CD PROJEKT RED, 25 farklı gruba sahip 6 yeni başlangıç kart destesini geçtiğimiz günlerde oyuna ekledi. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/gwent-launches-on-steam-with-crossplay-achievements-and-trading-cards/

