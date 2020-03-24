Gwent: The Witcher Card Game, Android İçin Yayınlandı

Gwent: The Witcher Card Game sonunda Android'e geldi. The Witcher evreninin popüler oyunu, rekabetçi kart oyunu mücadelesini şimdi de mobil cihazlara getiriyor.

The Witcher evrenine dayanan kart oyunu Gwent: The Witcher Card Game, Android cihazlar için yayınlandı. Rivialı Geralt'ın en sevdiği kart oyunu olan Gwent, PC ve konsolların ardından son olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru iOS'a gelmişti. Android ise kullanıcıları geç de olsa artık eğlenceye katılabilirler.

Gwent, The Witcher kitaplarında ortaya çıkan bir kart oyunu ve zaman içinde mini bir oyun olarak farklı oyunlarda da yer aldı. Gwent'te, kart destelerini kullanıyorsunuz ve kartlarınızın yavaş yavaş güçlenmeye başlamasıyla rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Kart oyunları genel olarak standart özelliklere sahip olsa da, Gwent'te daha farklı mekanikler de var.

Destenizdeki kartları platformdaki iki sıradan birine (yakın dövüş veya menzilli) yerleştirerek başka bir oyuncuya karşı mücadele ediyorsunuz. Yerleştirilen kartlar güç puanları veriyor ve büyülü saldırılar yapabiliyorsunuz. Kartlarınızı güçlendirebiliyor ve oyun alanı üzerinde başka etkiler yaratabiliyorsunuz. Oyundaki asıl hedef, turun sonunda rakibe göre daha fazla toplam güce sahip olmak. Üç raunttan ikisini kazandığınızda zafere ulaşıyorsunuz.

Gwent: The Witcher Card Game, serinin diğer oyunlarını oynamamış olsanız bile ilginizi çekebilir çünkü mobil oyun, PC ve konsol platformlarında sunulan versiyondan daha farklı görünüyor. Yani oyunu anlamak için The Witcher 3 versiyonunu oynamış olmanıza gerek yok. Gwent'i Android'de oynamak istiyorsanız Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Eğer iOS kullanıcısıysanız, buradan App Store sayfasına gidebilirsiniz.