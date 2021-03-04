Voro Motors, 80 kilometre hıza 4,8 saniyede çıkabilen ultra hızlı yeni scooterı Wolf King'i tanıttı. Sahip olduğu donanımlarla arazi aracını aratmayan Wolf King, nisan ayından itibaren 2 bin 999 dolara kullanıcıların beğenisine sunulacak.

ABD merkezli motor ve scooter üreticisi Voro Motors, dünyanın en hızlı scooter modellerini üreten isimler arasında yer alıyor. Markanın son olarak piyasaya sürdüğü Wolf King adındaki yeni scooter ise sahip olduğu hız sayesinde klasik scooter algılarını yıkmaya yetiyor.

Yeni elektrikli Wolf King, her iki tekelerleğe 1500’er Watt’lık güç aktarıyor ve bu sayede saatte 80 kilometre hıza sadece 4,8 saniyede ulaşıyor. Wolf King’in azami hızı ise saatte tam 96,5 kilometre.

Wolf King, 80 kilometre sürüş menziline sahip

Wolf King’in sahip olduğu özelliklere geçmeden önce yeni scooterın sadece tertemiz asfaltlar için değil, aynı zamanda off-road için de tasarlandığını belirtmekte fayda var. Sahip olduğu alüminyum gövde, hidrolik amortisör ve arazi lastikleriyle birlikte Wolf King, zorlu arazilerde bile başarılı performans gösteriyor.

72V 28Ah bataryaya sahip Wolf King, çift şarj özelliği sayesinde beş saat gibi kısa bir sürede tam dolum sağlıyor ve tek bir şarjda 80 kilometre sürüş menzili sağlıyor. 45 derece açıya sahip engebeli yollarda bile gidebilen scooter, gidon tarafında konumlandırılmış LCD ekran sayesinde sürücüye scooter hakkında bilgi aktarabiliyor.

Wolf King’in satış fiyatı şu anda 2 bin 999 dolar ancak Voro Motors, Mart ayının sonuna kadar yeni modellerini satışa sunmayı planlamıyor. Şirket, nisan ayından itibaren başlayacak satışlar için 100 dolar kapora talep ediyor.

Elbette böylesine hızlı bir scootera normal scooterlar gibi yaklaşmamak gerekiyor. Wolf King adında her ne kadar bir scooter olsa da sahip olduğu hız sayesinde güvenlik önlemleri üst seviyede alınması gereken bir model. Yani normal bir motosiklette giyilmesi gereken ekipmanlar nelerse, Wolf King’de de aynı önlemlerin alınması gerekiyor.