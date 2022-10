Hugh Jackman, Deadpool 3 ile birlikte Wolverine rolüne geri dönüyor. 2017 yılında çekilen Logan filminde öldüğünü gördüğümüz Wolverine, beyaz perdeye nasıl geri dönecek?

Thanos’un sonsuzluk taşlarını topladığı gibi markaları birer birer toplayan Disney, Fox’u satın aldığında herkesin aklında en önemli soru, “X-Men evreni ile Marvel Sinematik Evreni birleşecek mi?” sorusuydu.

Uzun süredir yeni bir X-Men filmi göremediğimiz gibi, mutantlara dair de çok bir bilgimiz yoktu. Arada mutantlara benzer bir kökene sahip olan Inhumans dizisi çıktıysa da, dizide bağ kurabildiğimiz tek karakter filmin kötü karakteri olduğu için yapım çuvalladı ve yayından kaldırıldı, hatta neredeyse yok sayıldı. Ms. Marvel ile birlikte ise ilk defa mutant kavramını duyduk. Son olarak da Wolverine’in Deadpool 3’te yer alacağı açıklandı. Yani mutantlar MCU’ya geliyor, ilk olarak da Wolverine geliyor. Peki 2017’deki Logan filminde ölen karakter, yeni filmde nasıl yer alacak?

Logan filmini bir kenara bırakmamız gerekecek gibi...

“Ryan -R- :Merhaba

Hugh -H- : Merhaba. Nasılsınız?

R: Sorularınız var.

H: Evet. Sorularınız vardı. Benim de sorularım vardı. Ama emin olun, şimdi hepsine cevap vereceğiz. Mesela, Wolverine nasıl hayatta? Logan’dan sonra.

R: Logan 2029’da geçiyor. Tamamen ayrı bir şey. Ona dokunmayacağız. Logan, Logan’da öldü. Aslında olan şu, bizim filmimizde bu iki lanet herif… (Müzik girer)

R: Teşekkürler Kevin Feige.

H: Seni seviyoruz Kevin Feige. Teşekkürler MCU.”

Bu video ağırlıkla trolleme olarak gözüküyor olsa da, Logan filminin ayrı bir yapım olarak kaldığını görüyoruz. Oradaki hikaye de 2029 yılında geçiyor gözüküyor. Yani film çıktığında Logan’a daha 5 yıl var diye düşünebilirdik ama yanlış olurdu. Zira Thanos’un parmak şıklatması nedeniyle nüfusun yarısının kaybolduğu 5 yılı da kattığımızda MCU da 2029 yılına gelmiş oluyor.

Logan filmini çizgi romanlardaki “One-Shot” hikayeler gibi düşünebiiriz. Diyelim ki bir gün elime bir çizgi roman yazma şansı geçti ve tek sayılık bir hikaye yazdım. Hikayenin ana evrenden bağımsız olduğu, Profesör X’in “Magneto haklı millet, hadi bakalım ona katılıyoruz” dediği bir X-Men hikayesi yazıp Avengers’i ve bazı kötüleri, mutant hegemonyasına karşı savaşan isyancı bir grup olarak yazdım. Bu hikaye non-canon (ana evrene dahil olmayan) bir hikaye olur. Nasılsa hikayenin tutması halinde Marvel, öncesini, sonrasını anlatmak evreni genişletebilir, adını Earth bilmemkaç yapar. Logan da bir anlamda öyle olacak. Neden? Logan filminde GDO’lu mısırlar yüzünden 2014 yılından sonra mutant doğmuyordu ancak Marvel şimdi mutantları kullanacak. O yüzden bu hikaye ana olay örgüsünden ayrılacaktır. Zaman çizgisinin geriye sarılması X-Men’i bozar mı? Bozmaz. Zaman çizelgeleri zaten daha önceden de değişmişti.

Gelelim tarih dersi olsa hepimizin kalabileceği X-Men tarihine:

Loki, Örümcek-Adam: Evden Uzakta, WandaVision ve Dr. Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmlerinde zaten çok sayıda alternatif Marvel evreni gördük. Logan’ı o alternatiflerden birinde bıraksak bile, artık Disney’in sorumlu olduğu bir X-Men evreni var. Bu evreni anlamak için öncelikle eski filmleri bir hatırlamamız gerekiyor.

Bugüne kadar gördüğümüz X-Men filmlerine bir bakalım

X-Men: First Class (2011): Genç X-Men ekibinin yer aldığı bu filmde, tarihler 1960’lar olarak belirlenmişti. Vizyona giren ilk film olmasa da, tarihi sıralama açısından ilk gelen yapım buydu.

X-Men: Days of the Future Past (2014): Bu film 2023 yılında hükümetin mutantları avladığı, mutantların son direnişlerini gerçekleştirdikleri bir ortamda başlıyor olsa da, mutantlar geçmişi değiştirmeyi başarıyorlar. Bu filmin sonunda 1973 yılındaki olaylar değişikliğe uğrarken, 2023’te mutantlar soykırıma uğramıyor.

X-Men Origins: Wolverine (2009): İlk Wolverine filminin başlangıcı 1845 olsa da, filmdeki ana olaylar 1979 yılında, Logan orduda kardeşiyle rekabet ederken yaşananlara odaklanıyordu.

X-Men: Apocalypse (2016): Apocalypse ya da En Sabah Nur adlı mutantın dünyayı yok etmesini engellemeye çalışan X-Men’in mücadelesinin anlatıldığı film, 1980’lerde geçiyordu.

X-Men: Dark Phoenix (2019): 1992 yılında geçen filmde Jean Gray the Phoenix’e dönüşür, onu durdurmak eski arkadaşlarına düşer. Genç ekibin son filmidir.

,

X-Men (2000): Vizyona giren ilk X-Men filmidir. X-Men ekibini ve Magneto’nun kardeşliğini bu filmde görürüz.

X2: X-Men United (2003): İlk filmin devamıdır. Mutantlara olan nefretiyle tanıdığımız William Stryker, Profesör X’i kaçırır, sonrasında eski düşmanlar birlik olmak zorunda kalır.

X-Men: The Last Stand (2006): Orijinal üçlemenin sonudur. Hükümet mutasyonlara karşı bir “tedavi” bulur. Jean Grey beyaz perdede ilk defa Phoenix kimliğine bürünür. (Kronolojik olarak ikinci defa)

The Wolverine (2013): X-Men Origins: Wolverine ve X-Men: The Last Stand filmlerinin devamıdır. Wolverine Japonya’ya eski bir dostunun yanına gider, orada mutantları ve yakuzayı içeren bir komplo teorisini çözmesi gerekir.

Deadpool (2016): İlk Deadpool filmi, görece düşük bütçesine rağmen büyük başarı kazanan eğlenceli bir yapımdı. X-Men filmleriyle bağlantılı idi.

The New Mutants (2020): Yok saysanız kimsenin laf etmeyeceği, çoğu kişinin haberi bile olmayan bir film olsa da, teknik olarak 2017’de geçiyordu.

Deadpool 2 (2018): İkinci Deadpool filmi ilki kadar başarılı olamadı ama yine de eğlenceli bir filmdi.

Logan (2017): 2029 yılında geçen filmlerde mutantların soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyaydı.

Peki filmleri sıralamak, zaman çizgisini anlamak için yeterli mi?

Aslında değil. Zira Days of the Future Past hikayesinde mutantlar, geçmişi başarılı bir şekilde değiştirmeyi başarıyor. Yukarıdaki listeyi de kronolojik olarak verme nedenimiz bu. O filme kadar olan olayları kabul ediyoruz. Days of the Future Past sonrasında ise ana zaman çizgisini devam ettiren olaylar X-Men: Apocalypse ve X-Men: Dark Phoenix filmleri oluyor. Üstelik böylece Marvel, kendi hikayelerini anlatabileceği geniş bir zaman aralığına da kavuşmuş oluyor.

Zaman çizelgesine baktığımızda bir sorun yok gibi gözükse de yapımların detaylarına baktığımızda bazı şeyler tam yerine oturmuyor. Zira Fox çok da üzerinde düşünmeden, seriyi yeniden başlatıp daha çok para kazanmayı amaçlıyordu.

Wolverine ve Deadpool MCU’ya nasıl katılabilir?

Farklı evrenlerin yolları MCU’da bir noktada kesişecek ve “incursion” adı verilen olaylarla zaman çizgilerinde çarpışan evrenler yok olacak/birleşecek. Öncesinde ise zaman çizgilerinin yoldan çıkması için Marvel şu anda elinden geleni yapıyor. Bu farklı zaman çizgileri, bize X-Men ve Fantastik Dörtlü gibi markaları kazandıracak. Öncesinde bakalım Wolverine ve Deadpool, MCU’ya nasıl geçiş yapabilirler?

Teori #1: MCU zaman çizelgesine geçiş yaparlar.

Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin after credits sahnesinde Venom gözüküyordu. Benzer bir durumun sonucu olarak Deadpool ve Wolverine de MCU ana evrenine geçiş yapabilirler. İlk alternatifimiz bu gibi gözüküyor.

Teori #2: Başka bir Wolverine mümkün.

Belki de bu Wolverine başka bir Wolverine’dir, tıpkı alternatif evrenlerde gördüğümüz Charles Xavier gibi. Farklı evrenlerden birinden gelen farklı bir Wolverine karakteri görme ihtimalini yok saymamak gerekiyor.

Teori #3: Ölü Wolverine’ler görüyorum.

Deadpool’un beyninin biraz garip olduğunu artık hepimiz az çok biliyoruz. Kendisinin bir film karakteri olduğunu bilen Wade, pekala rol model olarak kendisine yeni sinematik evreninde yol gösterici ve popülerliğini arttırıcı birine ihtiyaç duyduğu için hayali bir Wolverine oluşturabilir. Seyirci olarak böyle bir şey görmeyi ben istemem ama ihtimal ihtimaldir.

Teori #4: Zaman yolculuğu ile her şey mümkün mü?

Logan filminden önce Wolverine zamanda geriye gidip bir şeyleri değiştirmesine neden olan bir olay yaşamış olabilir. Böylece geçtiği alternatif zaman çizgisinde gizlenmeyi başarmış bir Wolverine, bu zaman çizgisinde Deadpool ile karşılaşabilir.

Teori #5: Deadpool, Deadpool'un yerine geçti.

Bir önceki Deadpool filminde Deadpool, ağzı dikilmiş Deadpool’u öldürmüştü. 2026 yılının yazından başlıyorsak, o zaman karşımıza Secret Wars ile bağlantılı bir yapım çıkabilir. Buradan da Wolverine, Logan filmine giden yolda kendi evrenine gidebilir.

Teori #6: Deadpool, Fox'u Öldürüyor.

Bu teoride Deadpool 3, çizgi roman Deadpool Marvel Evreni’ni Öldürüyor’u takip edecek ancak farklı bir şekilde. Orada bir Deadpool varyantı yeterince çıldırdıktan sonra evren evren gezerek Marvel kahramanlarının kökünü kurutmaya karar veriyordu. Bu defa ise kendisine Fox evrenini öldürme görevi verilir. O da gidip teker teker mutantları avlamaya başlar. Bu esnada onu durdurmaya gelen Wolverine ile dövüşür, en sonunda ise ikisi de Fox dünyasını kurtaramayacaklarını fark ederler.

Teori #7: Çarpışan evrenlerin birleşim noktası.

Secret Wars’a da etki edecek olan incursion, Deadpool’un da bulunduğu evrenin dengelerini bozar. Bunun üzerine kahramanımız yine X-Men malikanesine gider ancak bu defa yanına Wolverine’i almayı başarır. İkili, daha büyük bir düşmana karşı birlikte çalışmak zorunda kalır.

Deadpool 3, 6 Eylül 2024’te sinemalarda gösterime girecek. Sizce Deadpool ve Wolverine MCU’ya nasıl dahil olacak?