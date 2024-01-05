OYUNDER bünyesinde kurulan "Women in Games Türkiye" ekibi, 12 Ocak'ta ücretsiz bir etkinlik gerçekleştirilecek. Video oyun dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin bu etkinliği kaçırmamaları gerekiyor.

Video oyun dünyası her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu durum, dünya genelinde oyun geliştirebilen isimlere duyuran ihtiyacı artırıyor. Hâl böyle olunca Türkiye'den de çok sayıda genç, kariyer planlaması yaparken video oyun sektörünü ön planda tutuyor. Şimdi sizlere, bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir etkinlikten bahsedeceğiz.

Türkiye’nin ilk oyun yapımcıları ve gerliştiricileri derneği olan OYUNDER bünyesinde kurulan "Women in Games Türkiye", önümüzdeki günlerde bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. "Beyond Games" olarak isimlendirilen bu etkinlik, sektör paydaşları ile gençlerin bir araya gelmesini sağlayacak. Ankara'daki ODTÜ Teknokent'te gerçekleştirilecek etkinlik, 12 Ocak'ta misafirlerini ağırlayacak.

Beyond Games, ücretsiz olacak

Women in Games Türkiye'nin gerçekleştireceği Beyond Games etkinliği, katılımcılar için tamamen ücretsiz olacak. Bu yüzden kayıt işlemi için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Peki saat 11.00'de başlayacak etkinliklerde neler olacak?

Katılımcılar, saat 11.30 itibarıyla sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkânı yakalayacaklar. Gerçekleştirilecek panellerde, sektörün önde gelen isimlerinin açıklamaları yer alacak. Saat 15.00'te ise Game Design Workshop düzenlenecek. Video oyun dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin, bu etkinlik sonrası önemli kazanımlar elde edeceği aşikâr.

Beyond Games neden önemli? Women in Games Türkiye, bugüne kadar neler yaptı?

Beyond Games etkinliği, video oyun sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat. Çünkü Women in Games Türkiye, bugüne dek önemli işler yaptı. 2015 yılından beri çabalayan ekip, bugüne kadar 5.000 gence ücretsiz eğitim verdi. Süreç içerisinde hackathon ve bootcamp'ler de ihmal edilmedi. Üstelik başarılı gençler, yurt dışı eğitim fırsatları da yakalamış oldular.

Eğer siz de bu denli önemli bir etkinlikte var olmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak, kaydınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz.