Amerikan sinemasının en önemli isimlerinden biri olan ve imza attığı fimlerle kendine özgü bir tarz yaratmış olan Woody Allen, dünya sinemasında da adından söz ettirmeyi başaran bir sinemacı. Rotten Tomatoes puanlarına göre eleştirmenlerden tam not almış Woody Allen filmlerine gelin yakından bakalım.

1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Woody Allen; oyuncu, senarist, yazar, yönetmen ve müzisyen olarak tanımlanıyor çünkü bunların her birinde kendi tarzını yansıtan önemli işlere imza attı. Kendisi Amerikan sinemasının olduğu kadar, dünya sinemasının da önemli isimlerinden. Öyle ki artık Woody Allen tarzı diyebileceğimiz bir sinema türünden bahsetmek bile mümkün.

Bütün Woody Allen filmlerinden bahsetmemiz gerekse şüphesiz sayfalarca anlatmak gerekecektir. Listemizde yalnızca Rotten Tomatoes puanlarını inceledik ve burada eleştirmenler tarafından tam not almış filmlerine yer verdik. Bu Woody Allen filmlerinden bazıları izleyici tarafından da sevildi ancak bazıları yalnızca eleştirmenlerin gönlünü kazanarak izleyici tarafından pek tutulmadı.

En yüksek Rotten Tomatoes puanına sahip Woody Allen filmleri:

Broadway Danny Rose

Love and Death

Sleeper

Zelig

Bullets Over Broadway

Annie Hall

Crimes and Misdemeanors

Manhattan

Manhattan Murder Mystery

Husbands and Wives

Yanlış anlaşılan yetenek avcısı: Broadway Danny Rose

Yıl: 1984

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte

IMDb: 7.4

Rotten Tomatoes: %100

Danny Rose, New York’ta sokak sokak gezerek geleceğin yıldızını arayan bir yetenek avcısıdır. Ufak salonlarda sahneye çıkan bir şarkıcı olan Lou Canova’yla sözleşme imzaladığında ise onu elinde tutmasının ne kadar zor olduğunu anlar ve mücadeleye girişir. İşin kötüsü, Lou Canova’nın eski sevgilisi bir gangsterdir ve Danny Rose’un onun yeni sevgilisi olduğunu düşünür.

Korkak savaş kahramanı: Love and Death

Yıl: 1975

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Georges Adet

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %100

19. yüzyıl Rus romanlarından esinlenilen Love and Death filminde korkak bir karakter olan Boris’in ve onun uzaktan kuzeni olan Sonja'nın hikayesini izliyoruz. Napolyon Savaşları sırasında askere alınan Boris, yanlışlıkla bir savaş kahramanına dönüşür. Sonja ona sıradışı bir fikirle geldiğinde ise kanı donar. Çünkü Sonja’nın planı, Napolyon’a bir suikast düzenlemektir.

Sıra dışı bir bilimkurgu öyküsü: Sleeper

Yıl: 1973

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, John Beck

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %100

Sıradışı bir bilimkurgu filmi olan Sleeper’da, kendi halinde bir esnaf olan Miles Monroe’nun hikayesini izliyoruz. Rutin bir operasyon sırasında ölmemesi için dondurulan Miles Monroe, tam 200 yıl sonra uyandırılır. Her şey değişmiş ve iktidara baskıcı bir rejim gelmiştir. Bu rejime karşı olan grup tutuklandığı sırada bir robot olarak kaçan Miles, Luna Schlosser ile tanışır ve ortaya tatlı bir aşk hikayesi çıkar.

Bukalemun belgeseli: Zelig

Yıl: 1983

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Patrick Horgan

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %100

Zelig filmi, kurgusal bir karakter olan Zelig’in anlatıldığı bir belgesel filmdir. Zelig, eşsiz bir taklit yeteneğine sahiptir. Öyle ki istediği herkesi taklit eder ve herkesi buna inandırır. Neredeyse bir bukalemun olan Zelig, doktor Eudora Fletcher’ın dikkatini çeker ve onu araştırmak ister. İkili tanıştığı zaman ise olaylar biraz farklı gelişerek hiç tahmin etmediğimiz bir noktaya varır.

Gangsterler oyun yazarsa: Bullets Over Broadway

Yıl: 1994

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: John Cusack, Dianne Wiest, Jennifer Tilly

IMDb: 7.4

Rotten Tomatoes: %97

Bullets Over Broadway, 1920’lerin New York’unda geçen bir gangster hikayesi ama bildiğimizden biraz daha farklı. Yeni çalışmaları için bir türlü finansman bulamayan oyun yazarı David Shayne, mafya babası Nick Valenti ile bir anlaşma yapar. Shayne, Nick’in kız arkadaşı gözetiminde bir oyun yapmaya razı olur. Ancak olaylar o kadar sıradışı bir şekilde ilerler ki yazılan oyun neredeyse bambaşka bir hale gelir.

Buram buram tatlı bir aşk: Annie Hall

Yıl: 1977

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %96

Annie Hall, kurgusal bir karakter olan komedyen Alvy Singer’ın hayatının anlattığı bir film. Alvy Singer, karşımıza çıkıyor ve çocukluğundan başlayarak tüm hayatını anlatıyor. Bu hikayede en dikkat çekici olan ise gece kulübü şarkıcısı Annie Hall ile tanışma macerasıdır. Aşk, modern romantizm ve gerçeküstü duygusal dramaların yoğun olarak işlendiği film; izleyicilerin en sevdiği Woody Allen hikayelerinden biridir.

Aşk bu mu, sevda bu mu: Crimes and Misdemeanors

Yıl: 1989

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Martin Landau, Woody Allen, Bill Bernstein

IMDb: 7.9

Rotten Tomatoes: %94

Judah, metresi olan ancak evliliğini de bir şekilde sürdürmek isteyen bir göz doktordur. Bir gün kardeşi Jack ile konuşurken metresinin ilişkisini her an karısına anlatacağını fark eder ve metresinin ölmesi için bir plan yapar. Tüm bu karmaşanın arasında hikayeye belgesel yapımcısı Cliff Stern girer. Cliff Stern’in hikayeye dahil olması ile birlikte aşk, sanat ve komedi dolu bir karmaşa izlemeye başlarız.

En yakın arkadaşının metresine aşık olmak mı: Manhattan

Yıl: 1979

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway

IMDb: 7.9

Rotten Tomatoes: %94

Televizyon yazarı Isaac Davis’in karısı ona başka bir kadınla kaçtığını anlatan bir mektup bırakarak onu terk etmiştir. İkinci boşanmasını da yaşayarak tek başına kalan orta yaşlı Isaac, bu sırada Tracy isimli bir kadınla tanışıp aşık olur. Bu güzel aşk hikayesini bozan ise Isaac’in içine düşen şüphedir. Acaba Tracy, onun en yakın arkadaşı olan Yale’in metresi olabilir mi?

Biraz dedektifçilik oynayalım: Manhattan Murder Mystery

Yıl: 1993

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Jerry Adler

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %94

Orta yaşlı bir çift olan Larry ve Coral’ın oğulları üniversite için evden ayrıldıktan sonra iyice yalnız kalmışlardır. Komşu çift Lillian ve Paul ile tanışarak hayatlarına biraz neşe giren çift, bir gün Lillian’ın ölüm haberi ile şoke olurlar. Ancak onlara göre bu normal değil, şüpheli bir ölümdür. Zaten aksiyon arayan çiftimiz Lillian’ı Paul’un öldürdüğünü düşünür ve bu gizemin ardındaki perdeyi aralamaya çalışırlar.

Evliliğiniz yolunda gidiyor, öyle mi: Husbands and Wives

Yıl: 1992

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Sydney Pollack

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: %93

Gabe ve Judy sıkıcı bir evliliği olan sıradan bir çifttir. Bir gün yakın arkadaşları Sally ve Jack’in ayrıldığını öğrenirler. Bu durum, onların da kendi ilişkilerini sorgulamalarına neden olur. Hatta Gabe, öğrencilerinden biriyle flört etmeye bile başlar. Ancak bu sırada Sally ve Jack, bekar olmanın çok da matah bir şey olmadığını anlamışlardır. Husbands and Wives, aşkı ve ilişkileri derinlemesine sorguluyor.

Aşk ve ilişkiler dünyasına bambaşka bir açıdan bakacağınız eleştirmenlerden tam not alan Woody Allen filmlerini listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Elbette yönetmenin tüm filmlerinden bahsedemedik. Listemizde olmayan favori Woody Allen filmlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.