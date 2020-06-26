Fikirlerinizi Bir Projeye Dönüştüren Yardımcı: Wookweb

Sahip olduğunuz bir fikriniz var ve bu fikri nasıl hayata geçireceğinizden emin değil misiniz? Belki de nereden başlamanız gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Wookweb, 13 kişilik profesyonel ekibiyle fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için gerekli Ar-Ge çalışmalarını üstlenip, bunun pazarlaması sürecinde sizlere yardımcı oluyor.

Hayatımız giderek dijitalleşiyor ve bu dijitalleşme, beraberinde bazı ihtiyaçlar doğuruyor. Örneğin bugün bir projeniz varsa ve sesinizi milyonlara duyurmak istiyorsanız, interneti kullanmak zorundasınız. İnterneti kullanmaksa o kadar da kolay bir şey değil. Sonuçta iyi bir internet sitesi kurmak ya da bir mobil uygulama tasarlamak, hayli meşakkatli bir iş. Ayrıca eğer yazılım bilginiz de yoksa bilgisayar başına geçiyor ve internet sitesi ya da mobil uygulama yapan firmaları araştırmaya başlayarak zaman kaybediyorsunuz.

Güvendiğiniz bir fikrinizin olduğunu varsayalım. Bu fikir sizi zengin edebilir ya da dünyaya barış bile getirebilir. Ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Şimdi sizlere, tam da bu nokta da hizmet veren bir kurumdan bahsedeceğiz: Wookweb. Wookweb, fikirler üzerine Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, bu fikrin pazarlama sürecinde de sizlere yardımcı olan profesyonel bir ajans.

Wookweb ile yolunuz kesiştikten sonra, alanında uzmanlaşmış 13 kişilik bir ekip, sahip olduğunuz fikirle ilgili bir Ar-Ge çalışması yaparak sizlere ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir proje hazırlıyor. Daha sonra bu proje için çalışmalara başlayan Wookweb, sahip olduğunuz fikri bir ürün haline getirip, bu ürünü pazarlayabilmeniz için sizlere yardımcı olmaya devam ediyor.

Wookweb ismini yeni duymuş olabilirsiniz. Ancak Çağrı Çukurlu ve Semih Çakır tarafından kurulan bu kurumun geçmişi 2008 yılına dayanıyor. Ayrıca bugüne kadar binlerce proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüş olan şirket, ülkemizde aktif olarak faaliyet göstermekte olan birçok özel şirket ve devlet kurumuna da projeler hazırlamış.

İstanbul merkezli bir şirket olarak karşımıza çıkan Wookweb, en iyi web yazılım firmaları arasındaki yerini çoktan almış durumda. Wookweb ekibi, fikrinizin duyduğu ihtiyaçları belirleyerek mobil uygulama ya da internet sitesi oluşumunu kendisi üstleniyor. Daha da önemli olan ise Wookweb’de daima muhatap bulabiliyor oluşunuz.

Bir şirketten yardım almak ve işlerin kesintisiz bir şekilde yürümesi, tüm müşterilerin istediği bir şey. Wookweb, bu isteğinizi karşılamak için var gücüyle çalışıyor. Bunun en net göstergesi, tüm dünya için hayli zorlu geçen karantina günlerinde bile projeleri üzerindeki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürütmüş olmaları. Eğer sizler de Wookweb ile daha detaylı bilgi sahibi olarak fikrinizi bir ürün haline getirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Wookweb ile tanışabilirsiniz.

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