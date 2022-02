Bir anda popülerlik kazanan ve yüz binlerce oyuncu tarafından oynanan kelime oyunu Wordle, The New York Times tarafından satın alındı. Şirket, yaptığı açıklamada kesin fiyatı açıklamasa da 'düşük yedi haneli sayı' ifadesine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen medya şirketlerinden birisi olan The New York Times, bugün mobil oyun dünyası için önemli bir haber paylaştı. Günümüzde bünyesinde birkaç mobil oyunu bulunduran şirket, son zamanların en popüler mobil oyunlarından Wordle’ı satın aldığını duyurdu.

The New York Times tarafından yapılan açıklamada Wordle’ın ne kadar satın alındığı tam olarak paylaşılmadı. Fakat fiyat konusunda yalnızca ‘düşük yedi haneli sayılar’ ifadesi kullanıldı. Oyun, doğrudan oyunun geliştiricisi Josh Wardle’dan satın alındı. Yani Times, yalnızca bu oyun için milyon dolarlar ödemeyi kabul etti.

Oyun, ücretsiz olmaya devam edecek

The New York Times, yaptığı açıklamada henüz ekim ayında piyasaya sürülen Wordle’ın günümüzde her gün milyonlarca kullanıcı tarafından oynandığını belirtti. Şirket, satın alımın ardından oyunun ücretsiz olmaya devam edeceğini ve oynanışında hiçbir değişiklik yapılmayacağını ifade etti. Oyun, New York Times’ın oyun platformuna eklenecek.

The New York Times’ın Wordle’ı oyun kütüphanesine katmasının nedeniyse 2025 yılındaki 10 milyon abone hedefine ulaşabilmek olacak. Şirket, yakın zamanda The Athletic isimli spor haberleri sitesini satın alarak beraberinde 1,2 milyon kullanıcı kazanmıştı. The Times’ın oyunlar sayesinde elde ettiği abone sayısınınsa şu anda bir milyonu aşmış durumda.