En popüler oynaması ücretsiz oyunlardan biri olan World of Tanks’in geliştiricisi Wargaming, ‘Savaş oyunda kalmalı’ mottosu ile yola çıkarak ana şirketlerinin kurulu olduğu, Rusya destekçisi olan Belarus’tan şirketlerini taşıma kararı aldı.

Dünyanın en popüler oynaması ücretsiz oyunlarından biri olan World of Tanks deyince oyunu oynayan her oyuncunun aklına mutlaka Belarus gelir çünkü World of Tanks, Belarus’ta en çok oynanan oyun konumunda.

Bunun sebebi ise World of Tanks’i geliştiren oyun şirketi Wargaming’in Belaruslu olması. Rusya-Ukrayna savaşı sebebi ile ambargo uygulayan şirketler arasına World of Tanks’in geliştiricisi Wargaming de girdi. Bildiğiniz gibi Belarus, savaşta Rusya’dan yana saf tutuyor.

Wargaming, savaş sebebiyle şirketi Belarus’tan taşımaya karar verdi

LinkedIn’de paylaşılan şu duyuruda Wargaming, Minsk’teki stüdyolarını taşıma işlemlerine başladıklarını belirtiyor. Duyuruda ek olarak 31 Mart itibariyle Wargaming oyunlarının yürütme işlerinin Rusya ve Belarus’ta Lesta Studio (2011 yılında Wargaming tarafından satın alınan bir Rus oyun şirketi) isimli bir oyun şirketine devredildiğini ve bu şirketin artık Wargaming’e bağlı olmadığı da belirtiliyor.

Açıklamada “Şirket ne bugün ne de bundan sonra bu süreçten kâr etmeyecek. Aksine bu kararın doğrudan bir sonucu olarak önemli kayıplar bekliyoruz” ifadesi yer alıyor. World of Tanks, Rusya ve Belarus’ta oldukça popüler bir oyun ve şirketin gelirlerinin büyük bir kısmı bu ülkelerden. Wargaming oyunları şu anda Rusya ve Belarus’ta oynanabilir olmaya devam edecek ancak Wargaming’e bağlı olmayacak.