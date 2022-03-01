Rus Ordusunu Destekleyen World of Tanks'in Yönetmeni Kovuldu

Wargaming tarafından geliştirilen World of Tanks'in yönetmeni ve yapımcısı Sergey Burkatovskiy'nin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla Rus ordusunu desteklediğini söylemesinin ardından, şirket bu paylaşımını affetmedi. Burkatovskiy'nin işine 'şirket tutumuyla ters görüşte olduğu' gerekçesiyle son verildi.

Rusya'nın Ukrayna'yla olan savaşında ısrarcı olması her geçen gün daha çok tepki görmesine sebep oluyor. Sektöründe öncü birçok firmadan Rusya’ya yaptırımlar gelmeye devam ederken, Rus halkı birçok açıdan kısıtlanmış durumda. Facebok’a erişimi kısıtlanan, Twitter’a erişimi engellenen Rus halkına film ve oyun sektöründen de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde nükleer güçlerin hazırlanmasını emreden Rus lider Vladimir Putin, bu saldırıyı gerçekleştirmesi durumunda savaş çok daha yıkıcı bir hal alabilir. Bu sözlerinin ardından aklı başına hiçbir insanın destek vermemesini beklesek de, Putin’in bu tutumunu destekleyen insanlar çıkmaya da devam ediyor. World of Tanks oyununun yaratıcı ve yönetmeni Sergey Burkatovskiy’de Rusya’yı desteklediğiyle ilgili yaptığı açıklamaların bedelini ağır bir şekilde ödedi.

İşine son verildi

Burkatovskiy, başarılı işlere imza atmış bir yapımcı ve yönetmen olarak anılıyordu ta ki bugüne kadar. Facebook üzerinden yaptığı paylaşımıyla, Rus silahlı kuvvetlerini desteklediğini söyleyen Burkatovskiy çok sayıda insanın tepkisini çekmekle kalmadı aynı zamanda çalıştığı video oyun şirketi Wargaming’in de tepkisine sebep oldu. Tepkilerin ardından Burkatovskiy paylaşımını silse de Wargaming bu paylaşımı ve Burkatovskiy’nin tutumunu unutmadı. Şirket ‘kişisel olarak şirketin konumuyla örtüşmeyen kişisel görüşlere sahip olduğunu’ söyleyerek yönetmen Burkatovskiy’nin işine son verdi.

Wargaming, Ukrayna’daki çalışanlarına destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söylerken yönetmenlerinin tam tersi bir tutumda olduğunu açıkladı ve “Artık şirkette değil” dedi. Wargaming, şirketlerinin bünyesinde bulunan 550 Kiev’li çalışanlarına ve onların ailelerine yardım etmek için elinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtirken, aynı zamanda Ukrayna’da World of Tanks oyununun reklamlarını yapmayı durdurduklarını açıkladı. Wargaming sadece çalışanlarına destek olmakla da kalmadı ve Ukrayna Kızıl Haçı’na 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.