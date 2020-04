World of Tanks, Oyunculara Ücretsiz Master Of Orion Veriyor

Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan online tank savaşı oyunu World of Tanks, harika bir sürprizle karşımıza çıktı. 9 Nisan - 23 Nisan arasında World of Tanks Rastgele Savaşlarda basit bir savaş görevini tamamlayanlar, ücretsiz Master Of Orion kazanması şansı yakalayacak.

Kıbrıs merkezli Rus Wargaming şirketi tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen World of Tanks, takım tabanlı tank savaşları yapabildiğiniz bir oyun. 600'ün üzerinde zırhlı araç, 5 araç türü ve 11 ülke içeren oldukça büyük bir içerik havuzuna sahip olan oyun, dünyanın en çok tercih edilen çevrimiçi multiplayer oyunları arasında yer alıyor.

Karantina günlerinde evlerde canı sıkılan oyuncuları unutmayan Wargaming, içinde pek çok sürprizin olduğu Master of Orion kampanyasını açıkladı. Şirket, 9 Nisan - 23 Nisan arasında World of Tanks'in Rastgele Savaş modunda basit bir savaş görevini tamamlayanların zorlu bilim kurgu strateji oyunu Master of Orion’un tek oyunculu modunu ücretsiz olarak indirebileceklerini duyurdu.

Sadece bir savaştan galip ayrılan oyuncular, Master of Orion'u ücretsiz olarak indirebilecekler

İndirme paketinin içinde Master of Orion’un yanı sıra Antares'in İntikamı DLC'si ve koleksiyon sürümünden Terran Khanate uzaylı ırkı ve Eski Filolar da bulunuyor. Oyuncular ayrıca ödül olarak World of Tanks'taki araçları için özgün Master of Orion stili de kazanacaklar.

World of Tanks Rastgele Savaşlar'da (Büyük Savaşlar dahil) yalnızca bir galibiyet alan oyuncular, Wargaming.net Game Center'dan Master of Orion'ı tüm ırklarla birlikte ve tek oyuncu kipi açılmış şekilde indirebilecekler. World of Tanks’ın Master of Orion içeriği ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyuncular, sahip oldukları tankları için Master of Orion özelleştirmeleri de kazanacaklar

Wargaming, 23 Nisan tarihinden sonra World of Tanks'taki özel savaş görevlerine erişelemeyeceğinden bu tekliften faydalanamayacağını söylüyor. Görevleri zaten tamamlayıp oyunu Game Center'da açtıysanız, 23 Nisan sonrasında Master of Orion paketini istediğiniz zaman indirebilir ve ücretsiz olarak oynamaya devam edebilirsiniz. Master of Orion’un minimum sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Master of Orion minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon X2 2.2 GHz

Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya AMD Athlon X2 2.2 GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran kartı: nVidia 240, ATI 4650, Intel Integrated HD 4000 veya üzeri

nVidia 240, ATI 4650, Intel Integrated HD 4000 veya üzeri DirectX: 9.0c

9.0c Disk alanı: 15 GB

15 GB Ses kartı: DirectX 9 Uyumlu

DirectX 9 Uyumlu Video Hafızası: 512 MB

Master of Orion fragmanı