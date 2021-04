Dünyanın en popüler tank savaşı oyunu olan World of Tanks nihayet Steam'de yayınlandı. Ancak halihazırda oyunu oynamakta olanların Steam üzerinden erişim sağlamak için yeni bir hesap açmak zorunda olmaları, WoT oyuncularını çileden çıkardı.

Tarih ve savaş oyunlarına ilgi duyanların favorileri arasında yer alan World of Tanks, 10 yılı aşkın bir süredir oyunseverlere rekabetçi bir tank savaşı deneyimi sunuyor. Oyun, uzun yıllardır piyasada olmasına ve yüz binlerce aktif oyuncusuyla popülaritesini sürdürmesine rağmen şu ana kadar dünyanın en popüler oyun mağazası olan Steam'de yer almıyordu.

İyi haber şu ki World of Tanks ya da kısaca WoT, bugün itibarıyla Steam'de yayınlandı. Bu sayede yeni oyuncular, yüzlerce tankın zırlarını yarıştırdığı oyuna doğrudan Steam kütüphaneleri üzerinden erişim sağlayabilecekler. Ancak bu durum yalnızca yeni oyuncular için geçerli... Eski oyuncular, oyuna bağlanmak için Wargaming'in kendi istemcisini kullanmaya devam etmek zorundalar.

World of Tanks, Steam'de yayınlandı ama... Sadece yeni oyuncular için

Evet, ne yazık ki yıllarca oyunu oynayarak geniş bir tank garajına sahip olmuş deneyimli tankçılar, Wargaming hesaplarını Steam hesaplarıyla eşleştirerek oyunu World of Tanks istemcisi yerine Steam istemcisi üzerinden oynayamayacaklar. İşin komik yanı ise iki istemcinin çapraz oyun desteğine sahip olması. Yeni Steam'deki WoT oyuncuları ile Wargaming istemcisinden bağlanan WoT oyuncuları, aynı server üzerinden birlikte oynayabilecekler.

Mevcut World of Tanks hesaplarını Steam ile eşleştiremeyeceklerini öğrenen oyunseverler, oyunun Steam sayfasında bu durumu protesto etmeye başlamış durumdalar. An itibarıyla World of Tanks'in Steam ürün sayfasına giriş yaptığımızda WoT için 859 inceleme yapıldığını ve oyunun "Çoğunlukla Olumsuz" olarak derecelendirildiğini görüyoruz. Wargaming ekibinin bu konuda önümüzdeki dönemde nasıl bir aksiyon alacağını bekleyip göreceğiz.

