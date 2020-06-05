World of Warcraft: Shadowlands Canlı Yayını Ertelendi

World of Warcraft oyuncularının 7 aydır bekledikleri Shadowlands ek paketini görecekleri canlı yayın, ABD’deki olaylar nedeniyle ertelendi. Yayının ne zaman yapılacağı hakkında önümüzdeki günlerde bilgi paylaşılacak.

2004 yılından beri milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden World of Warcraft’ın geliştiricisi Blizzard, bundan tam 7 ay önce yeni bir ek paket duyurmuştu ancak World of Warcraft’a yeni bir boyut kazandırması beklenen ek paket, 7 aydır oyuncular tarafından beklenmeye devam ediyor.

Oyuncular, önümüzdeki günlerde World of Warcraft’a gelecek yeni ek paket olan Shadowlands’i görme imkânı bulacaklardı. Bu imkân, Blizzard’ın canlı yayını sayesinde doğacaktı ancak bugün yapılan duyuruyla birlikte ek paketin gösterileceği canlı yayının ertelendiği açıklandı.

Canlı yayın ertelendi:

World of Warcraft’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 9 Haziran’da yapılması planlanan ve yeni ek pakete odaklanan canlı yayının ertelendiği duyuruldu. Paylaşılan tweet’te “Bizim sesimizden daha önemli seslerin dinlenmeye ihtiyacı var ve şu an dinleme zamanı” şeklinde bir ifade yer aldı.

World of Warcraft tarafından paylaşılan tweet’te yer alan bu ifadeden anlaşılabileceği üzere canlı yayın, son zamanlarda ABD’de yaşanan üzücü olaylar neticesinde ertelendi. World of Warcraft’ın etkinliği, protestolar nedeniyle ertelenen etkinlikler arasında yer aldı.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımın devamında ek paketle ilgili detayların ilerleyen zamanda paylaşılacağı belirtildi. World of Warcraft için beklenen Shadowlands ek paketi, 2019’daki BlizzCon etkinliğinde duyurulmuştu. Ek paket, şu anda Battle.net üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor.

World of Warcraft’a gelecek yeni ek paket olan Shadowslands’in çıkış tarihiyle ilgiliyse hâlâ bir açıklama yapılmış değil ancak paketin Battle.net sayfasında yer alan bilgiye göre Shadowlands, ‘31 Aralık 2020 tarihinde veya daha öncesinde’ çıkış yapacak.