World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını hem yeni hem de mevcut oyunculara sunduğu özel etkinlikler ve ödüllerle kutluyor.

Ülkemizde geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve geçtiğimiz aylarda ilk Türk gemisi Muavenet'i oyuncularla buluşturan World of Warships, şimdi de bu özel etkinlikler ve ödüllerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyor.

Hem oyunu uzun zamandır oyanayan oyuncuları, hem de yeni başlayan oyuncuları benzersiz oyun içi öğeler ve ödüller bekliyor.

Mevcut oyuncular için yeni görev zinciri başladı;

World of Warships'in sularında uzun zamandır dolaşanlar için bu etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlamak ve coşkuyu paylaşacak ödüller kazanmak için harika bir fırsat. Eğer siz de bir World of Warships oyuncusuysanız etkinliğe katılmak için aşağıdaki basit adımları izleyebilirsiniz:

Görev Zinciri: Sizi bekleyen üç bölümden oluşan bir görev zinciri bulacaksınız. Özel ödüller kazanmak için bu görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Sizi bekleyen üç bölümden oluşan bir görev zinciri bulacaksınız. Özel ödüller kazanmak için bu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Oyun İçi Ödüller: Görev zincirinde ilerledikçe, Türkiye’nin ulusal renklerini içeren kamuflajlar kazanabileceksiniz.

Görev zincirinde ilerledikçe, Türkiye’nin ulusal renklerini içeren kamuflajlar kazanabileceksiniz. Büyük Ödül: Üç görevi de tamamladıktan sonra etkinliğin en büyük ödülü olan "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" bayrağı sizi bekliyor olacak.

Oyuncular bu savaş görevi zincirini V-X Seviye gemiler ve süper gemilerle Random, Ranked ve Co-op Battles oyunlarının yanı sıra Brawl, Operations ve Halloween Operations oynayarak elde edebilecekler.

Yeni World of Warships kaptanları için de özel sürprizler var;

Eğer World of Warships dünyasında yeniyseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları sizin için de pek çok heyecan verici oyun içi öğeyle geliyor.

Ünlü Türk Komutan: Yeni oyuncular, 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkçe konuşan ilk komutana erişim hakkı kazanıyor. Bu yetenekli komutan denizlerde gezinmenize ve gemilerinizi en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak.

Yeni oyuncular, 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkçe konuşan ilk komutana erişim hakkı kazanıyor. Bu yetenekli komutan denizlerde gezinmenize ve gemilerinizi en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak. Unutulmaz Bayrak: Tüm yeni oyuncular Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü anısına unutulmaz bir bayrak alacak ve gemilerini şanlı bayrakla onurlandırabilecekler.

Tüm yeni oyuncular Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü anısına unutulmaz bir bayrak alacak ve gemilerini şanlı bayrakla onurlandırabilecekler. Oyun İçi Eşyalar: Komutan ve bayrağa ek olarak, yeni oyuncular deniz maceralarında kendilerine yardımcı olacak çeşitli oyun içi eşyalar ve hediyelere de sahip olacak.

World of Warships, tarihi olayları oyun dünyasına entegre etme ve tüm kültürler için dönüm noktalarını coşkuyla kutlama konusunda oldukça hassas davranıyor ve bu tutumuyla oyuncularını mutlu etmeyi başarıyor. Eğer siz de bu heyecanın bir parçası olmak, 100. yılın coşkusuna özel parçalara erişmek istiyorsanız ve henüz yeni bir World of Warships kaptanıysanız, buraya tıklayarak kariyerinize hemen başlayabilirsiniz.