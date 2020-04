World War Z Oyununda Gizemli Bir QR Kod Keşfedildi (Video)

Bir World War Z oyuncusu, sevilen yapımda gizli bir Easter Eggs (Sürpriz Yumurta) buldu. Oyunda yer alan ilan panosunda bir QR kodu keşfeden oyuncu, kodu taramasıyla beraber ilginç bir YouTube videosu ile karşılaştı.

Video oyunlarının içine itina ile saklanan ve sadece çok dikkatli oyuncular tarafından görülebilen Easter Eggs (Sürpriz Yumurtalar), her zaman ilgi çekici bulunmuştur. Şimdi bu gizli mesajlardan birine, Sabre Interactive tarafından geliştirilen ve Mad Dog Games tarafından yayınlanan üçüncü şahıs nişancı oyunu World War Z’de tanıklık ediyoruz.

Bir Reddit kullanıcısı, sevilen zombi oyununu oynarken bir bölümde yer alan ilan panosunda esrarengiz bir QR kod keşfetti. Söz konusu kodu bir QR kod okuyucu uygulaması kullanarak tarayan oyuncu, ilginç bir YouTube videosu ile karşılaştı.

World War Z'de keşfedilen QR kodlu gizli mesaj, şaşkınlık yarattı

Videodaki kişi, BRIT Ödülü sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rick Astley’den başkası değildi. Hiç beklemediği bir şekilde, ünlü sanatçının 1980'lerin sonlarında hit olmuş Never Gonna Give You Up adlı şarkısının klibi ile karşılaşan redgalaxy95 adlı Reddit kullanıcısı, bu ilginç anları kayda almayı da ihmal etmedi.

Sabre Interactive’in söz konusu videoyu hangi amaçla oraya koyduğu şimdilik bilinmiyor ancak Türkçe anlamı “Senden asla vazgeçmeyeceğim” olan bu şarkı ile oyunculara bir mesaj vermek istemiş olabilir. Yolu henüz kesişmeyenler için; Başrolünde Brad Pitt’i izlediğimiz aynı isimli filmden esinlenerek geliştirilen World War Z, yüzlerce zombiden oluşan sürülere karşı mücadele ettiğiniz bir üçüncü şahıs nişancı oyunu.

Nisan 2019'da Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülen World War Z, kısa bir süre içinde Nintendo Switch kullanıcıları için de yayınlanacak. Eminim oyundan ziyade serideki ikinci filmin ne zaman çıkacağını merak ediyorsunuzdur ancak ne yazık ki proje hala erken geliştirme aşamasında ve kısa vadede hayata geçecekmiş gibi de görünmüyor. Dolayısıyla şimdilik yalnızca oyunu ile idare etmemiz gerekecek.