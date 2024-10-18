Sam Altman'ın Worldcoin girişimi, kriptoyu bırakıp göz tarama teknolojisi ile kimlik doğrulamaya odaklanarak yeniden yapılandı.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın girişimi Worldcoin, “coin”i bırakıp kimlik doğrulama teknolojisine odaklanarak yeniden yapılanıyor.

Worldcoin, artık “World” adıyla faaliyet gösterecek ve göz tarama teknolojisini kimlik doğrulama amacıyla kullanacak. Şirketin yeni cihazı Orb, biyometrik göz taraması yaparak kimlikleri doğruluyor. Bu teknoloji, sahte görüntülerle mücadele etmeyi hedefliyor ve deep fake videolarına karşı etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 7 milyon insan Orb ile tarandı

Orb, NVIDIA’nın Jetson çip setini kullanarak kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştiriyor. San Francisco’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Baş Cihaz Sorumlusu Rich Heley, Orb’un ihtiyaç duyuldukça müşterilere sunulacağını ve erişimin talep üzerine sağlanacağını belirtti. Şirketin açıklamasına göre, bu yenilikler World ID’nin insan doğrulama kanıtını daha geniş bir alanda sunmayı mümkün kılacak.

World’un web sitesine göre, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon insan Orb cihazlarıyla tarandı. San Francisco’daki lansman etkinliğinde katılımcılara ücretsiz Orb cihazları dağıtıldı.