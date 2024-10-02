Harvard öğrencileri, Meta'nın Ray-Ban gözlüklerini kullanarak kimlik bilgilerini açığa çıkaran bir proje geliştirdi.

Harvardlı iki öğrenci, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerini kullanarak insanların kimlik bilgilerini anında ifşa eden bir proje gerçekleştirdi. Yapılan demo yüz tanıma teknolojisi ve halka açık veritabanlarıyla mevcut teknolojilerin nasıl tehlikeli şekillerde kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

AnhPhu Nguyen ve Caine Ardayfio, geliştirdikleri I-XRAY adlı teknolojiyle Meta gözlüklerinin Instagram’a canlı yayın yapma özelliğini kullanıyor. Yapay zekâ, bu canlı yayınlarda yüzleri tanımlıyor ve halka açık veritabanları aracılığıyla isimler, adresler ve telefon numaraları gibi kişisel bilgileri buluyor. Bu bilgiler daha sonra bir telefon uygulaması üzerinden kullanıcılara iletiliyor.

Yüz tanıma teknolojisiyle güvenlik tehlikesi

Nguyen ve Ardayfio'nun demosunda, öğrencilerin sınıf arkadaşlarını ve toplu taşıma araçlarında tanımadıkları insanları gözlükler aracılığıyla tanımladıkları görülüyor. Yüz tanıma teknolojisinin doğruluğu zaten bilinirken, I-XRAY'in bu teknolojiyi kolayca erişilebilen bir cihazla birleştirmesi, teknolojinin kötüye kullanım potansiyelini ciddi şekilde artırıyor. PimEyes gibi yüz arama motorlarının kullanımının yaygınlaşması, bu tür teknolojilerin daha geniş kitleler tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor.

Öğrenciler, projelerini kötü amaçlarla kullanmayı planlamadıklarını ve yayımlamayacaklarını belirtiyor. Amaçlarının mevcut teknolojilerin tehlikelerine dikkat çekmek olduğunu vurguluyorlar. Bireylerin dijital varlıklarını daha az erişilebilir hale getirmek için önlem almaları gerektiğini hatırlatıyorlar. Öte yandan dijital bilgilerin tamamen silinmesinin ise neredeyse imkansız olduğunu da unutmamak gerekir.