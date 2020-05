Worldometer'ın Koronavirüs Verileri Ne Kadar Güvenilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilerleyişini takip etmek için insanlar çeşitli kaynaklar kullanıyor. İşte bu kaynaklardan bir tanesi ve belki en popüleri Worldometer. Peki, Worldometer gerçekten güvenilir mi?

Dünya genelinde 4,8 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 319 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, aylardır tüm dünya gündemini meşgul ediyor. Tabii bu süreçte salgınla ilgili vaka sayısını gösteren internet siteleri de büyük bir ilgi görüyor.

İşte bu sitelerden bir tanesi de Worldometer oldu. Koronavirüs vaka sayılarını gösteren platform, o kadar popüler bir hâle geldi ki birçok resmi kuruluş, birçok basın organı daha saygın olduğunu söyleyebileceğimiz John Hopkins Üniversitesi verileri yerine Worldometer verilerini kaynak olarak kullanmaya başladı.

Peki Worldometer nedir?

Basit ve kullanımı kolay arayüzü, Google arama sonuçlarında ilk sırada çıkması ve paylaştığı istatistikler nedeniyle daha güncel göründüğü için tercih edildiği uzmanlar tarafından ifade edilen Worldometer’ın verilerinin doğruluğu konusunda bazı şüpheler bulunuyor.

Worldometer, aslında salgınla birlikte ortaya çıkan bir site değil. Site, salgın öncesinde dünya nüfusu, dünya genelindeki ölüm sayısı gibi çeşitli verileri canlı olarak sunuyordu ancak sitenin popülerliğini artıran şey COVID-19 salgını oldu.

BuzzSumo adlı şirketin istatistiklerine göre geçtiğimiz senenin ilk 6 ayında Worldometer sayfaları yalnızca 65 kez paylaşılmıştı, salgından sonraysa bu rakam 2,5 milyona kadar çıktı. Sitenin günlük aldığı tıklanma sayısınınsa yüz milyonları bulabildiği tahmin ediliyor.

Worldometer internet sitesinde yer alan bilgilere göre salgınla ilgili veriler, basın toplantılarını gün boyunca canlı olarak izleyen uluslararası bir ekipten geliyor. Ayrıca ziyaretçiler de COVID-19 vakalarını ve veri kaynaklarını rapor edebiliyor.

Oxford Üniversitesi’nde yer alan Our Data World'ün veri yöneticisi Edouard Mathieu, Worldometer ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Worldometer, ana odak noktaları nereden olursa olsun en son sayıya sahip gibi görünüyor, güvenilir olsun ya da olmasın, iyi kaynaklı olsun ya da olmasın... İnsanların, özellikle medya, politikacılar ve karar mercilerinin bu site konusunda dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu veriler sanıldığı kadar doğru değil”

Haberi yazdığımız an itibariyle John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelinde 4 milyon 836 bin 329 vaka bulunuyor ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 319 bin 213. Worldometer’daysa bu sayılar sırasıyla 4 milyon 933 bin 198 ve 321 bin 33. Bu iki sitenin verilerini ülkemizdeki resmi kaynak olan covid19.tubitak.gov.tr ile karşılaştırdığımızda her ikisi de resmi kaynakla tutarlı ilerliyor. Ayrıca DSÖ’nün verilerine göre vaka ve ölüm sayısı, yukarıdaki her iki kaynaktan da az.