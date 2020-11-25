"Wow! Sinyali" İçin Olası Bir Kaynak Bulundu

Amatör gökbilimci Alberto Caballero, 1977 yılında tespit edildiğinden bu yana kaynağı bulunamayan Wow! sinyali için olası bir kaynak buldu. Ancak kaynağın doğrulanması için gerçek gökbilimcilerin üzerinde çalışma gerçekleştirmesi gerekiyor.

15 Ağustos 1977’de, Ohio Devlet Üniversitesi'nde SETI projesi kapsamında çalışmalarına devam etmekte olan Dr. Jerry R. Ehman, Big Ear radyoteleskopu ile “Wow! sinyali” olarak adlandırılan ve 72 saniye süren dar bantlı bir radyo sinyali tespit etmişti.

Söz konusu güçlü radyo sinyali için o dönem tek mantıklı açıklamanın Dünya dışı bir akıllı yaşam formu olabileceği söylense de aradan geçen 43 yıllık sürede yapılan pek çok araştırmaya ve çalışmaya rağmen sinyalin kaynağı takip edilemedi.

The Exoplanets Channel'ın kurucularından amatör astronom ve YouTuber Alberto Caballero, arXiv sunucusuna yüklediği yeni makalesinde söz konusu “Wow! sinyali”nin kaynağına bir açıklama getirmiş olabilir.

Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Gaia gözlemevinde çalışan bir ekip tarafından oluşturulan Gaia veritabanındaki yıldızları inceleyen Caballero, söz konusu sinyal gerçekten de Dünya dışı bir akıllı yaşam formundan geliyor olma ihtimaline karşı Güneş benzeri yıldızları incelemeye başladı.

Caballero, uzun süren çalışması sonucunda Güneş’in adeta ikizi olan 2MASS 19281982-2640123 yıldızının “Wow! sinyali”nin kaynağı olabileceğini buldu. Yine de yıldızın bulunduğu bölgede sinyalin kaynağı olabilecek farklı adaylar da bulunuyor.

Caballero’ya çalışması, “Wow! sinyali” için kesin bir kaynak göstermese de gerekli donanımlara sahip gökbilimcilerin üzerinde çalışmalar gerçekleştirebilecekleri ve dış gezegenlerini inceleyebilecekleri uygun bir aday sunuyor.