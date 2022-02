WoWs ve WoT Oyunlarındaki Sıkıntıların Sebebi Belli Oldu

World of Warships ve World of Tanks isimli popüler çok oyunculu savaş oyunlarının servislerinde son zamanlarda sorun yaşanıyordu. Oyunlardan birinin resmi sitesinden yapılan açıklamada sıkıntının yetkililer tarafından internet sitelerine getirilen alan adı kısıtlamalarının kaynaklandığı aktarıldı.

Bundan birkaç ay önce, ücretsiz bir şekilde insanların maç izlemesini sağlayan ve korsan yayın yapan sitelere karşı önlem almak amacıyla meclise bir yasa tasarısı sunulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda önemli bir atıldığını ve korsan maç yayını yaptığı belirtilen onlarca internet sitesine erişim getirildiğini sizlere aktarmıştık.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen bilgilerde, yayıncı kuruluştan gelen başvuruların değerlendirilmesi sonrasında futbol müsabakalarının ücretsiz bir şekilde izlenilmesini sağlayan birçok sitenin kapatıldığı ve denetimlerin devam edeceği ifade edilmişti. Şimdi de gelen yeni haberler, bu yasakların korsan yayın yapanlar dışında başka siteleri de etkileyebilmiş olabileceğini gösterdi.

World of Warships ve World of Tanks servislerinde sorunlar yaşanıyor

Gelen haberlere göre popüler multiplayer oyunlar World of Warships ve World of Tanks’ın servislerinde son zamanlarda sorunlar yaşanıyordu. ‘Ohzman’ ismi ile tanınan ünlü yayıncı Alp Sanalan da bu durumla ilgili Instagram üzerinden bir hikâye paylaştı ve World of Warships’in, resmi sitesi üzerinden yaşanan sorunlar ile ilgili oyunculara bir bilgilendirme mesajı yayımladığını gösterdi.

World of Warships’in sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Halihazırda, Türk yetkili makamların koyduğu alan adı genellemeleri nedeniyle Premium Dükkân, haber web sitesi, Silah Deposu, Klan web sitesi, Tersane, oyuncu profili, Envanter ve Kaptanın Seyir Defteri gibi bazı oyun servisleri geçici olarak Türkiye’den erişime kapalı olabilir”

Açıklamanın devamında ise konuya bir çözüm bulmak için uğraşıldığı ifade edildi: “Bir çözüm bulmak ve Türkiye’deki oyuncuların erişimini en kısa sürede tekrar sağlamak için çalışıyoruz. World of Warships’e girdiyseniz ve Premium Dükkân’a erişimde sorun yaşıyorsanız, karşılaştığınız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Listelenen servislerden biri sizde çalışmıyorsa lütfen bu durumu Oyuncu Desteğine bildirin.”

Ünlü yayıncı Sanalan da yaptığı paylaşımında bu durumun, Türkiye Futbol Federasyonu başvurusu sonucu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kaçak yayınlar için getirdiği kısıtlamalar sebebiyle olmuş olabileceğini ve yasaklanan genel domain’in bu sorunlara yol açtığını kaydetti.