Korsan Maç Yayını Yapan Sitelere Erişim Engeli Getirildi

Kısa bir süre öncesinde korsan maç yayını yapan sitelere karşı önlem almak amacıyla meclise yasa tasarısı sunulmuştu. Yasa tasarısının ardından ilk resmi adım atıldı ve korsan maç yayını yapan onlarca site hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülkemizde lig maçlarının çoğu özel yayın platformlarında yayınlansa da bu platformlara para vermek istemeyenler çareyi korsan maç yayını yapan sitelerden ücretsiz bir şekilde izlemekte buluyor. Ancak bundan iki ay öncesinde, korsan maç yayınlarının Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açması nedeniyle meclise bu tarz yayınların önünü kesecek bir yasa tasarısı sunulmuş; buna göre hukuka uygun olmayan bir şekilde yayın yapan sitelerin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılacağı ya da bu sitelere erişim engeli getirileceği belirtilmişti.

Yasa tasarısının meclise sunulmasının ardından, korsan maç yayınlarının engellenmesi adına ilk resmi adım bu hafta sonu atıldı. Hafta sonu boyunca oynanan futbol müsabakalarını korsan bir şekilde yayınlayan onlarca internet sitesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak yayın yapan onlarca internet sitesine erişim engeli getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen bilgilere göre, korsan yayınla mücadele çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu tarafından, 5894 sayılı 'Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’unda yer alan ilgili madde uyarınca, hukuka uygun olmayan bir şekilde korsan yayın yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine yayın hakkına sahip olmadıkları halde futbol müsabakalarını ücretsiz bir şekilde ya da çok düşük ücretler karşılığında korsan olarak sunan onlarca internet sitesi kapatıldı.

TFF yönetimi, yayıncı kuruluştan gelen başvuruları değerlendirdikten sonra ihlalde bulunan sitelerin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne bildirdi. Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin yasal düzenleme kapsamında korsan maç yayını hizmeti sunan internet sitelerine erişim engeli getirmesiyle, yasa dışı yollardan maç izlemenin önüne geçildi.

Öte yandan bu uygulamanın, korsan maç yayınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için her hafta sıkı bir şekilde devam ettirileceği bildirildi.