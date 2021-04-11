WWE 2K22, WrestleMania Etkinliğinde Duyuruldu

WWE 2K serisinin yeni oyunu WWE 2K22, WrestleMania etkinliğinde 30 saniyelik bir fragmanla duyuruldu. Böylece serinin iki senelik aradan sonra geri döneceği kesinleşti. Oyunun fragmanında yeni nesil grafiklere odaklanıldı.

Amerikan güreşinin gerçek hayatta gördüğümüz karakterleriyle oyuna dökülmüş hali WWE 2K serisi, geçtiğimiz yıl sevenlerini üzmüştü. WWE’nin CFO’su Frand Riddick, yaptığı açıklamada Take-Two Interactive tarafından geliştirilen WWE 2K21’in iptal edildiğini açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte bir önceki oyuna takılı kalan oyuncular, yeni oyunu dört gözle beklemeye başlamıştı.

Bugünse WWE WrestleMania güreş etkinliğinde yeni oyunu bekleyenleri sevindiren kısa bir an yaşandı. Oyun serisinin yeni oyunu WWE 2K22, yayınlanan 30 saniyelik bir fragmanla resmen duyuruldu. Fragmanda WWE’nin efsane ismi Rey Mysterio ve Cesaro’ya yer verildi. Fragmanın açıklama kısmındaysa oyundan bekleyebileceğimiz bazı şeylerin ipucu verildi.

WWE 2K22 fragmanı:

30 saniyelik fragman, oyunun oynanışı hakkında pek bir şey sunmasa da grafik tarafında beklenen yenilikleri gösterdi. Ağırlıklı olarak Rey Mysterio’ya odaklanan fragmanda modellemelerin ve dokunun kalitesine dikkat çekildi. Paylaşılan fragmanın açıklama kısmında da “farklı hissettirecek” şeklinde yorumlayabileceğimiz “It Hits Different” sloganına yer verildi.

30 saniyelik fragmandaki kısa sahneler ve grafik gösteriminin yanı sıra oyun hakkında herhangi bir şey paylaşılmadı. Oyunun çıkış tarihi de belirtilmezken videonun açıklama kısmında 'yakında' ifadesine yer verildi. Ayrıca oyun hakkında daha fazla detayın da yine ‘yakında’ paylaşılacağı açıklandı. Yeni nesil grafiklerle gelecek oyunun hangi platformlarda çıkış yapacağı da şimdilik net değil.

Oyunun serinin en fazla eleştirilen noktası olan hatalardan kurtarıp kurtarmayacağı konusu da şu an için bilinmiyor. Her sene yeni bir oyunla karşımıza çıkan serilerde bildiğiniz üzere pek az şey değişiyor. Fakat geçtiğimiz yıl oyunun iptal olması ve araya normalin iki katı bir zamanın girmiş olması, geliştiricilere bir fırsat sunmuş olabilir.